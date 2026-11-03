Mondelēz International, unul dintre marii jucători de pe piața globală a produselor alimentare și a gustărilor, anunță, într-un comunicat remis redacției G4Food, numirea lui Petar Sogindolski în funcția de Managing Director pentru România, începând cu 1 noiembrie 2026.

Sogindolski îi succede în funcție Matejei Podgornik, care, după o perioadă de trei ani la cârma operațiunilor din România și Slovenia, preia un rol regional strategic: Route to Market Excellence Director pentru Europa Centrală și de Sud, unde va coordona distribuția produselor în 12 piețe europene.

Noul manager, experiență internațională și o revenire „acasă”

Originar din Bulgaria, Petar Sogindolski aduce cu sine o experiență de aproape două decenii în dezvoltarea afacerilor, acumulată în șapte țări. În cea mai recentă poziție a sa, de Vicepreședinte de Marketing în cadrul Mondelēz Franța, el a coordonat relansarea faimosului brand de biscuiți LU printr-o campanie premiată și a crescut substanțial implicarea echipei și eficiența creativă a diviziei.

Cariera sa în cadrul corporației include roluri locale, regionale și globale. Sogindolski este absolvent al American University din Bulgaria, deține un MBA oferit de University of National and World Economy și a urmat programe de educație executivă la prestigioasa școală de afaceri IMD Business School.

Noul Managing Director vede numirea sa ca pe o oportunitate specială: „România ocupă un loc special în parcursul meu profesional. Am locuit și am lucrat aici la începutul carierei mele, iar întoarcerea în această regiune îmi dă senzația că mă întorc acasă. Mă alătur unei echipe puternice, într-o piață cu un potențial considerabil. Ne vom concentra pe dezvoltarea categoriei de snacking, dezvoltând în continuare parteneriatele solide cu retailerii și distribuitorii noștri, prin stabilirea unor priorități clare, concentrarea pe mai puține inițiative, realizate mai bine, și consolidarea unei echipe performante”, a declarat Petar Sogindolski.

Despre Mondelēz International

Mondelēz International este un lider mondial în industria dulciurilor și a gustărilor, prezent în aproximativ 150 de țări. Cu venituri de circa 38,5 miliarde de dolari înregistrate în 2025, gigantul american deține în portofoliu branduri emblematice precum Milka, Toblerone, Oreo, LU, RITZ, Cadbury, Clif Bar și Tate’s Bake Shop.