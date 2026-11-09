Sezonul târgurilor de cadouri de creator revine la Cluj-Napoca. Proiectul IARMAROC la Oraș marchează sfârșitul de an cu o serie de patru ediții desfășurate în spații istorice din centrul orașului: Casa Esterházy și Casa NUMAÀ. Peste 120 de branduri independente din mai mult de 50 de localități din țară vor expune obiecte unicat și în serie mică, iar intrarea pentru vizitatori este liberă la toate evenimentele, anunță organizatorii într-un comunicat remis G4Food.

Debutul are loc la sfârșitul acestei săptămâni, pe 14 și 15 noiembrie, cu Ediția de Toamnă, găzduită de spațiul Da Pino La Etaj din Casa Esterházy (Strada Universității nr. 8).

Ediția de Toamnă cu 40 de creatori și răsfăț înainte de sărbători

Prima întâlnire din acest sezon aduce laolaltă peste 40 de branduri locale, dintre care jumătate vor fi prezente exclusiv la acest prim weekend. Vizitatorii vor găsi obiecte de ceramică, bijuterii de autor, artă și decor pentru casă, lumânări parfumate, piese vestimentare, cosmetice naturale, bunătăți gourmet, printuri și jucării. Toate produsele sunt achiziționate direct de la creatorii lor.

Pauza de shopping va fi completată de servirea de cafea de specialitate, cocktailuri, băuturi de sezon și gustări dulci sau sărate pregătite de echipa Da Pino.

Printre brandurile confirmate pentru 14-15 noiembrie se numără: 3 generații, Adarin, ADINA DEAC, Alma Oils, Anda Ansheen, Andreea Balint Jewelry, anir.art, ARCANA ATELIER, Ariuna Cosmetice, Atelier Lilith, Aura Demeter, Bippidi Design, Bunicul Meșteșugar, Carul cu Miere, desuet studio, Dowry, Elysian Chocolate, Em’s Creative, Flavours of Transylvania, Green Delivery, LinaSaponina, LUT POEM, Lut cu dor, Luz Concept, Maria Natural Cosmetic, miam, misse_natural_cosmetics, MonC, Nolis, Nuvola Slow Fashion, ONON, ORIGINI – șezătoare urbană, Rozart, S.Hanelore, SAFALA Organic Farm, somartinCHOCOLATE, Sunt Artă, TamaraJewelsmith și Teocelain.

Artă textilă la scara arhitecturală în curtea Casei Esterházy

Accesul în saloanele baroce ale palatului construite între 1750 și 1753 se va face prin curtea interioară, unde este instalată lucrarea imersivă SPECTRU.

Gândită de designerul Tina Chiriță și produsă de IARMAROC.com alături de Events Asylum, instalația este compusă din sute de metri de fâșii de material care coboară de la înălțimea clădirii. Pânzele se mișcă odată cu vântul și trecerea oamenilor, schimbându-și nuanțele în funcție de lumină și de unghiul din care sunt privite.

„Fiecare obiect de la IARMAROC are un loc de unde vine și un om în spate. Am împărțit creatorii sezonului pe patru ediții, așa că la fiecare vizită găsești alte creații și alți oameni. Pentru cadourile de anul acesta propunem o idee simplă: de la cineva, de undeva, pentru tine și cei dragi”, a declarat Emilian Vasi, Fondatorul IARMAROC.com și Președintele Asociației pentru Inovare Artistică.

Calendarul complet al celor patru ediții din Cluj-Napoca

Fiecare weekend va propune o selecție diferită de expozanți, oferind o experiență nouă la fiecare vizită:

Ediția de Toamnă (14-15 noiembrie): Sâmbătă și duminică, orele 10:00 – 20:00, Da Pino La Etaj (Casa Esterházy, str. Universității 8).

Ediția de Moș Nicolae (5-6 decembrie): Sâmbătă și duminică, orele 10:00 – 20:00, Da Pino La Etaj (focus pe cadouri mici și cadouri de pus în ghete).

Prima ediție de Crăciun (11-13 decembrie): Vineri, 14:00 – 20:00; Sâmbătă și duminică, 10:00 – 20:00, CASA NUMAÀ La Etaj (Piața Unirii 24).

A doua ediție de Crăciun II (18-20 decembrie): Vineri, 14:00 – 20:00; Sâmbătă și duminică, 10:00 – 20:00, CASA NUMAÀ La Etaj (Piața Unirii 24).

Seria de târguri IARMAROC la Oraș este organizată cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Detaliile complete despre creatori și program sunt disponibile pe pagina oficială iarmaroc.com/iarmaroc-la-cluj.