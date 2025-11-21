Candy Bar

VIDEO | CANDY BAR | Ingredientele care fac diferența în cofetărie/ Ioana Romanescu (Cupcake Philosophy): „N-aș menționa ciocolata și toate celelalte pentru că aici este vorba de calitate și tehnică”

Andreea Neacșu Drăghici 21 noiembrie 0 comentarii
ingrediente si tehnici pentru cofetari Foto: G4Food

O recapitulare cu câteva momente Candy Bar, atât despre produse, cât și despre ingredientele folosite. Urmăriți fiecare secvență a episodului pentru a descoperi ingredientele esențiale ale micilor producători, dar și tehnicile lor.

Dincolo de ciocolată, calitatea și simplitatea sunt adevăratele ingrediente secrete.

„N-aș menționa ciocolata și toate celelalte pentru că aici vine vorba de calitate și tehnică”, a declarat Ioana Romanescu, Cupcake Philosophy.

Montaj video: Sergiu Ioana

Sursa foto: G4Food

