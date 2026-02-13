Inspectorii sanitar-veterinari au retras de la comercializare, în baza unei notificări, peste 26 de kilograme de pangasius congelat, ce a avut ca neconformitate raportul apă/proteină, transmite Agerpres.

În luna ianuarie, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a desfăşurat controale la peste 240 de operatori economici. Inspectorii au verificat dacă sunt respectate condiţiile generale de igienă, cerinţele de trasabilitate şi modul de etichetare a produselor alimentare.

“În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate 18 amenzi contravenţionale în valoare totală de 92.000 de lei şi 14 avertismente. A mai fost aplicată o ordonanţă de suspendare a activităţii la un laborator de cofetărie/patiserie pentru neîntreţinerea spaţiilor de producţie”, a transmis DSVSA Buzău.

Totodată, au fost prelevate probe de produse alimentare pentru determinarea conformităţii acestora cu prevederile legale în vigoare.

“În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a trei alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje. În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a unei notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi au fost retrase de la comercializare 29 buc. x 900 g. file de pangasius congelat ce a avut ca neconformitate raportul apă/proteină”, informează sursa citată.