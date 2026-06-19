Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară (ANSVSA) a emis o alertă importantă pentru părinți, anunțând retragerea preventivă de pe piață a unui model de linguriță pentru hrănirea bebelușilor și copiilor mici, comercializat în rețeaua de magazine DM-Drogerie Markt.

Decizia a fost luată din motive de siguranță, după ce s-a constatat un defect de fabricație ce poate pune în pericol viața celor mici.

Ce produse este vizat?

Potrivit informării oficiale emise de ANSVSA, produsul retras este o linguriță pentru hrănirea bebelușilor.

„În timpul utilizării produsului există posibilitatea ca mici părți ale linguriței să se desprindă. Aceste componente pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluși și copiii mici”, avertizează specialiștii autorității sanitare.

Deși loturile care au declanșat alerta sunt cele cu codurile 2521 și 2532 (EAN: 4067796183429), există o problemă suplimentară: codul lotului este imprimat doar pe ambalaj, nu și pe lingurițele propriu-zise. Din acest motiv, pentru a elimina orice risc, compania recomandă clienților să oprească utilizarea produsului, indiferent de lotul pe care îl dețin.

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Nu aveți nevoie de bon fiscal pentru returnare

Dacă ați achiziționat acest tip de linguriță, sunteți sfătuiți să o returnați cât mai repede în oricare dintre magazinele DM din țară.

Rambursare integrală: Contravaloarea produsului vă va fi restituită integral.

Fără bon: Reprezentanții magazinului vor primi produsul și vă vor da banii înapoi chiar dacă nu mai aveți bonul fiscal.

DM și-a cerut scuze public pentru neplăcerile create și a lansat un apel către clienți să transmită acest avertisment mai departe, în cazul în care știu prieteni sau rude care au cumpărat produsul, l-au primit cadou sau l-au luat cu împrumut. Anunțul oficial complet și lista magazinelor pot fi consultate direct pe site-ul web al ANSVSA.