Konjac-ul, alternativa la paste, fără calorii și plin de nutrienți/ Conține fibre solubile pentru că este obținut din tuberculul unei plante asiatice/ Rețetă de paste konjac cu legume sotate

Konjacul se remarcă prin conținutul ridicat de fibre solubile, efectul său de sațietate, aportul caloric și lipidic extrem de scăzut și prin versatilitatea sa culinară.

De ce să mâncăm mereu aceleași lucruri, când putem încerca opțiuni noi, gustoase și mai sănătoase? Asta putem face și cu pastele: există zeci de tipuri, dar konjacul este o variantă perfectă – mai săracă în calorii și chiar mai sănătoasă.

Konjacul este un aliment preparat sub formă de paste, obținut din tuberculul plantei orientale Amorphophallus konjac, originară din Asia de Sud-Est, mai ales din Japonia, China și până în sudul Indoneziei.

De ce să alegem konjacul

Este un ingredient exotic, ideal pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la plăcerea de a mânca, mai ales paste. Cu mai puțin de 9 calorii pe porție și aproape fără carbohidrați sau grăsimi, konjacul este soluția perfectă pentru cei care doresc să reducă aportul caloric și să-și mențină echilibrul între alimentație, antrenament și stil de viață.

Secretul stă în fibra solubilă pe care o conține – glucomananul. Ajunsă în tractul digestiv, aceasta formează un gel vâscos, asemănător celui din semințele de chia, care oferă sațietate, îmbunătățește digestia, reglează tranzitul intestinal și contribuie la controlul glicemiei și la reducerea colesterolului.

„Glucomananul s-a dovedit util în curele de slăbire, dar doar ca supliment alimentar: trei grame pe zi, câte un gram cu o jumătate de oră înainte de mesele principale, dizolvat într-un pahar mare cu apă. Așa are un efect de sațietate puternic și ajută la pierderea în greutate în cadrul unei diete hipocalorice”, explică nutriționista Laura Isabel Arranz.

Cum se consumă și ce beneficii are

Dincolo de aportul caloric scăzut, konjacul are o capacitate de gelificare care îi oferă multiple utilizări culinare, dar și rolul de fibră care dă sațietate. Nutrițional, nu este foarte bogat, însă este o alternativă extrem de ușoară la paste, cu foarte puține calorii și multă fibră – recomandată în special persoanelor care vor să-și mențină greutatea sub control.

Textura sa este ușor gelatinoasă, cu gust aproape neutru, ceea ce îl face ușor de combinat cu diverse ingrediente. Ajută la instalarea senzației de sațietate, îmbunătățește digestia și reglează glicemia.

Konjacul poate înlocui pastele, orezul și chiar făina, având avantajul de a fi aproape lipsit de calorii. Absoarbe de până la 50 de ori greutatea sa în apă, mărind volumul preparatului fără a adăuga calorii inutile. Rezultatul: mese ușoare, gustoase și sățioase.

„Se poate găti ca orice alt tip de paste – în rețete sărate, dar și dulci. Recomandarea este să fie pregătit cu legume sotate și semințe sau combinat cu ciuperci, însă poate fi asociat cu orice ingrediente preferate”, adaugă Arranz.

Un aliat al sănătății, dar cu atenție

Fără gluten, fără grăsimi, sărac în carbohidrați și bogat în fibre, konjacul este considerat un adevărat superaliment. Pe lângă sprijinul oferit în controlul greutății, nutriționiștii îl recomandă și pentru menținerea sănătății generale și a echilibrului metabolic. Totuși, persoanele cu probleme digestive sau esofagiene ar trebui să consulte un medic înainte de a-l introduce în dietă.

Rețetă de paste konjac cu legume sotate

Ingrediente (2 porții)

200 de gr de paste konjac (tăiței sau spaghete)

1 dovlecel mic

1 ardei gras roșu

1 morcov

100 de gr de broccoli

2 linguri sos de soia light

1 lingură de ulei de susan (sau de măsline extravirgin)

1 cățel de usturoi

1 linguriță ghimbir proaspăt ras

Semințe de susan și ceapă verde pentru decor.

Preparare

Fierbe pastele cu sare conform indicației de pe pachet.

Taie legumele în bastonașe subțiri (julienne).

Într-o tigaie wok sau o tigaie adâncă, încălzește uleiul și călește usturoiul și ghimbirul câteva secunde.

Adaugă morcovul și broccoli, gătește 2–3 minute, apoi pune dovlecelul și ardeiul.

Adaugă pastele konjac și sosul de soia, amestecând bine pentru ca aromele să se combine.

Gătește încă 2–3 minute, apoi servește fierbinte, presărat cu semințe de susan și ceapă verde.

Opțional, poți adăuga și parmezan ras.

Vei obține o rețetă rapidă, sățioasă și foarte ușoară, ideală pentru cină sau un prânz ușor, care pune în valoare textura delicată a pastelor konjac. Poate fi luată și la pachet.