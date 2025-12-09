Investiţia de 3,5 milioane de euro într-o fabrică de procesare a laptelui, un nou pas în strategia DN Agrar 2025-2030

DN Agrar Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, va investi 3,5 milioane de euro într-o fabrică de procesare a laptelui degresat şi a smântânii la ferma Straja din judeţul Alba, informează marţi un comunicat al grupului.

Această investiţie este un proiect strategic care susţine obiectivele de creştere ale Grupului pentru perioada 2025 – 2030 şi va fi finanţată printr-o facilitate de credit de la Exim Banca Românească. Finanţarea proiectului, termenii şi condiţiile aferente sunt supuse aprobării acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor programată pentru 16 ianuarie 2026, transmite Agerpres.

“Suntem o companie orientată spre creştere, construită în jurul inovaţiei, cu viziune strategică, abordare sustenabilă şi execuţie disciplinată. Conform Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030, publicată în mai, DN Agrar îşi propune să ajungă la o producţie anuală de lapte de 150 milioane de litri, cu potenţialul de a se extinde până la 200 milioane de litri, susţinută de creşterea operaţională şi optimizarea lanţului valoric. Cu capacităţi suplimentare de producţie şi operând într-o piaţă unde preţurile laptelui crud sunt printre cele mai scăzute din Europa, am evaluat cum putem valorifica mai bine producţia noastră în creştere. Astfel, fabrica planificată ne va permite să transformăm o parte din laptele nostru crud în produse cu valoare adăugată mai mare, cum ar fi grăsimile din lapte, inclusiv smântâna şi laptele degresat destinate aplicaţiilor industriale”, a declarat Peter de Boer, CEO DN Agrar Group, în comunicat.

Acest proiect va permite companiei să opereze mai eficient, să îşi consolideze marjele şi să îşi extindă prezenţa pe pieţele regionale, în timp ce continuă să consolideze relaţiile comerciale de lungă durată care susţin activitatea companiei.

Noua fabrică va avea o capacitate estimată de procesare de 150.000 de litri de lapte pe zi, şi începerea operaţiunilor este planificată pentru septembrie/octombrie 2026. Producţia fabricii, inclusiv produsele certificate kosher, va fi direcţionată în principal către pieţele B2B şi export, completând activitatea comercială existentă a DN Agrar. Locaţia fabricii va fi la ferma Straja.

Potrivit sursei citate, în 2025, DN AGRAR a început exporturi de lapte crud în Grecia şi nordul Italiei, iar noua fabrică de procesare susţine direct această expansiune, permiţând producţia de ingrediente lactate care au costuri de transportat semnificativ mai mici decât laptele crud, îmbunătăţind astfel eficienţa şi deschizând noi oportunităţi pentru creşterea regională.

Grupul DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa şi una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2022.

Grupul operează un model de afaceri integrat, bazat pe producţia de lapte, producţie agricolă vegetală, compostare organică şi energie verde, care susţin o agricultură sustenabilă şi circulară. Cu cinci ferme de mari dimensiuni şi un efectiv de animale de peste 17.000 de capete, compania livrează anual aproximativ 70 de milioane de litri de lapte, având ca obiectiv dublarea producţiei la 150 – 200 de milioane de litri pe an până în 2030.

DN Agrar gestionează peste 10.000 de hectare de teren agricol şi două unităţi de compost cu o capacitate de 14.000 de tone de îngrăşământ organic pe an, urmărind extinderea acesteia la 40.000 de tone până în 2030.

Grupul şi-a triplat afacerile în doar trei ani de la listare şi vizează dublarea EBITDA până în 2030, concomitent cu obiectivul de a produce lapte cu zero emisii nete.

ondat în 2008 ca o afacere de familie de către Jan Gijsbertus de Boer, Grupul DN Agrar îşi desfăşoară activitatea în inima Transilvaniei, în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara. Listată în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din februarie 2022, compania este inclusă în indicele local BETAeRO, precum şi în indicii internaţionali MSCI Frontier IMI şi MSCI Romania IMI (categoria Small Cap).