Dacă vrei să aduci pe masă un preparat consistent, cu arome bogate și sățioase, dar fără să petreci ore întregi în bucătărie, această rețetă de gulaș rapid este alegerea perfectă. Inspirat din tradiția ungurească, dar adaptat pentru un stil de viață modern, preparatul poate fi gătit în mai puțin de 60 de minute.

Ingrediente (4 porții):

500 g carne de vită (sau porc, după preferință), tăiată cuburi

2 linguri ulei

2 cepe mari, tocate mărunt

2 căței de usturoi, zdrobiți

2 morcovi, tăiați rondele

2 cartofi, tăiați cuburi

1 ardei gras roșu, tăiat cuburi

2 roșii, tocate (sau o conservă mică de roșii cuburi)

1 lingură boia dulce

1 linguriță chimen măcinat

1 linguriță cimbru uscat

sare și piper după gust

1,5 l apă sau supă de vită

pătrunjel proaspăt, pentru servire

Mod de preparare:

Încinge uleiul într-o oală mare și călește ceapa până devine aurie. Adaugă usturoiul și amestecă ușor. Pune carnea tăiată cuburi și rumenește-o pe toate părțile. Adaugă boiaua dulce, chimenul și cimbrul, amestecând rapid ca să nu se ardă condimentele. Toarnă roșiile tocate și amestecă bine. Adaugă morcovii, cartofii și ardeiul, apoi acoperă totul cu apă sau supă de vită. Fierbe la foc mediu timp de 35–40 de minute, până ce carnea și legumele sunt fragede. Potrivește de sare și piper și presară pătrunjel proaspăt înainte de servire.

Rezultatul: un gulaș aromat, consistent și savuros, perfect pentru o cină rapidă și hrănitoare. Se servește simplu, cu pâine proaspătă sau cu lipii calde.