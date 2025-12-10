Pescarii din portul Volos, centrul Greciei, s-au alăturat mişcării de protest a fermierilor greci, care blochează drumuri din toată ţara pentru a cere în special plata subvenţiilor europene întârziate de un scandal de fraudă masiv, relatează AFP.

“Vocea poporului este mânia lui Dumnezeu (în faţa) lipsei voastre de acţiune faţă de pescarii ruinaţi”, se putea citi pe un banner de pe cheiul acestui important port comercial pentru agricultură, transmite Agerpres.

“Spunem stop anihilării pescarilor din Golful Pagasetic. Fără noi, nu veţi mânca peşte proaspăt”, se putea citi pe un alt banner, potrivit AFP.

Protestatarii intenţionează să blocheze portul Volos, unindu-şi forţele cu fermierii şi crescătorii de animale pentru mobilizarea terestră şi cu pescarii pentru mobilizarea maritimă.

În restul ţării, zeci de mii de tractoare ale fermierilor şi crescătorilor de animale continuă să blocheze drumurile principale.

Punctele de trecere a frontierei din nordul ţării sunt, de asemenea, închise cel puţin patru ore pe zi, perturbând traficul rutier cu Macedonia de Nord, Bulgaria şi Turcia, potrivit poliţiei locale.

În Volos, situat în Tesalia, una din cele mai importante regiuni agricole ale Greciei, pescarii sunt afectaţi de consecinţele a două furtuni, dintre care una extrem de devastatoare în 2023.

Aproximativ 20.000 de hectare de tren agricol au fost inundate şi circa 100 de tone de peşte au fost găsite plutind la suprafaţa mării în port.

Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al guvernului conservator condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, a cerut din nou reprezentanţilor fermierilor să înceapă dialogul.

“Fermierii trebuie să-şi numească reprezentanţii şi să înceapă dialogul”, a reiterat el la canalul de televiziune Action 24.

Fermierii protestează de la sfârşitul lunii noiembrie, cerând plata subvenţiilor europene, amânată de un scandal de fraudă masiv, care face obiectul unei ample anchete a Parchetului European.