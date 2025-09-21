FOTO | Calzone clasic, vărul apropiat al pizzei/ Cum îl pregătești și care e povestea din spatele acestui preparat/ Rețetă de calzone cu șuncă, guanciale, mozzarella și ceapă și porumb

Calzone s-a născut în sudul Italiei, mai exact în Napoli, patria pizzei. De fapt, numele „calzone” înseamnă în dialect napolitan „pantalon” sau „picior al pantalonului”, pentru că seamănă cu un buzunar plin cu bunătăți.

A apărut în secolul al XVIII-lea, ca o variantă practică a pizzei clasice. Napolitanii aveau nevoie de o mâncare ușor de luat cu ei pe drum, la muncă sau la picnic, și așa a apărut ideea de a plia pizza în două și a o închide ca pe o plăcintă. În felul acesta, ingredientele nu curgeau, iar preparatul se putea mânca cu mâna, fără farfurie și tacâmuri.

Rețeta tradițională conținea ingrediente simple și accesibile: sos de roșii, mozzarella, ricotta și uneori șuncă sau salam. Însă, odată cu răspândirea sa în toată Italia și apoi în lume, calzone-ul a devenit extrem de versatil, cu nenumărate variante – de la cele cu carne și brânzeturi variate, până la cele vegetariene sau chiar dulci.

Astăzi, calzone este considerat „vărul apropiat al pizzei” și este iubit pentru caracterul său practic și surpriza pe care o ascunde în interior. Momentul în care îl tai și iese aburul aromat este parte din farmecul acestui preparat napolitan autentic.

Rețetă de calzone cu șuncă, guanciale, mozzarella și ceapă și porumb

Ingrediente

Pentru aluat:

500 de g de făină de grâu

7 g de drojdie uscată de panificație

300 de ml de apă călduță

2 linguri de ulei de măsline

1 linguriță de sare

½ linguriță de zahăr

Se poate folosi și un blat de pizza din comerț, din cel proaspăt.

Pentru umplutură:

200 de g de mozzarella rasă sau o bilă de mozzarella proaspătă

O mână de porumb din conservă

O jumătate de ceapă

200 de g de sos de roșii

100 de gr de șuncă

50 de gr de guanciale sau bacon

Piper negru măcinat după gust.

Preparare

Calzone este vărul apropiat al pizzei, dar cu aspect de plăcintă uriașă. Este o adevărată delicatesă și merită să-l pregătești acasă – cu siguranță îți vei surprinde familia și prietenii. Momentul când îl tai și iese aburul aromat și simți parfumul ingredientelor face din calzone o experiență unică.

Varianta clasică conține de obicei sos de roșii, mozzarella, șuncă și ricotta. Totuși, astăzi există nenumărate opțiuni – de la carne la legume, mezeluri și brânzeturi variate. Rețeta o poți adapta oricând după gust.

Este un preparat versatil, potrivit atât pentru o cină rapidă, cât și pentru o masă festivă. Și, cel mai important, are mereu succes. Data viitoare când ai poftă de pizza, încearcă un calzone.

Pregătirea aluatului

Amestecă făina, sarea și zahărul într-un bol mare.

În alt bol, dizolvă drojdia uscată în apa călduță și las-o 5–10 minute să se activeze (va face spumă la suprafață).

Toarnă amestecul de apă cu drojdie și uleiul de măsline peste ingredientele uscate.

Amestecă, apoi frământă pe masă 10 minute, până obții un aluat neted și elastic.

Pune aluatul într-un bol uns sau presărat cu făină, acoperă cu un ștergar curat și lasă-l la dospit într-un loc cald, ferit de curent, aproximativ 1 oră sau până își dublează volumul.

Modelarea și umplerea

După ce aluatul a crescut, îl frămânți ușor pentru a elimina aerul și îl împarți în două. Acoperă bucățile și lasă-le 10 minute să se relaxeze.

Întinde fiecare bucată pe masă presărată cu făină, sub formă de cerc subțire.

Pune sos de roșii, ceapă tăiată fin în felii, șunca și guanciale țăiate bucățele, mozzarella și boabele de porumb. Condimentează cu piper. Lasă o margine de 2 cm.

Îndoaie aluatul ca o plăcintă și sigilează marginile apăsând cu degetele. Întoarce ușor marginile spre interior pentru a nu curge umplutura.

Coacerea

Așază calzonele într-o tavă și coace-le în cuptorul preîncălzit la 210°C (căldură sus-jos), timp de 20 de minute, sau până se rumenește.

Lasă-l câteva minute să se odihnească înainte de servire.

Sfaturi pentru un calzone perfect