În cadrul celei de-a 9-a ediții a Global Food Forum, organizată de Farm Europe, dezbaterile au

reunit aproximativ 200 de fermieri și reprezentanți ai lanțului agroalimentar european, în prezența Comisarului european pentru Agricultură, Christophe Hansen, precum și a miniștrilor agriculturii din Franța, Annie Genevard, Italia, Francesco Lollobrigida, și Polonia, Stefan Krajewski, alături de mai mulți membri ai Parlamentului European, a transmis printr-un comunicat de presă FAPPR, în legătură cu participarea sa la cea de-a 9-a ediție a Global Food Forum.

Mesajul central al Forumului APPR a fost clar: agricultura este un pilon al autonomiei

strategice a Uniunii Europene, iar viitorul său nu poate fi lăsat la discreția unor politici fragmentate sau subfinanțate. Dincolo de bugetul „ring-fenced” de 300 miliarde euro propus pentru PAC, s-a subliniat necesitatea identificării a încă 120 miliarde euro pentru a susține investițiile structurale necesare adaptării și creșterii competitivității agriculturii europene.

În cadrul sesiunilor de lucru, Forumul APPR a intervenit ferm, subliniind că, dincolo de obiectivele generale privind decarbonizarea, digitalizarea sau bioeconomia, există două priorități absolut strategice pentru perioada 2028–2034:

Gestiunea apei – infrastructura de irigații și adaptarea la schimbările climatice

Forumul APPR a argumentat că fără o politică europeană coerentă și ambițioasă privind apa, autonomia alimentară și competitivitatea UE sunt puse în pericol. Schimbările climatice au transformat episoadele de secetă și de exces hidric în realități recurente, iar investițiile în infrastructura de irigații, retenția apei, modernizarea sistemelor existente și eficiența utilizării resurselor trebuie să devină o prioritate strategică la nivel european. Nu este vorba doar despre adaptare climatică, ci despre securitate alimentară și stabilitate

economică. Forumul APPR a susținut lansarea unei strategii europene integrate pentru apă în agricultură, finanțată atât prin PAC, cât și prin instrumente complementare (InvestEU, BEI, fonduri structurale), cu indicatori clari de performanță și criterii unitare la nivel UE. Gestionarea riscurilor și a crizelor majore. Al doilea pilon susținut explicit de Forumul APPR a fost consolidarea mecanismelor europene de gestionare a riscurilor. Argumentul central: solidaritatea europeană este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât abordările fragmentate național. Rezerva de criză este un pas pozitiv, dar insuficient fără:

• mecanisme clare și automate de declanșare;

• definirea responsabilităților între fermier, stat membru și UE;

• instrumente financiare robuste pentru acoperirea riscurilor climatice, geopolitice și de

piață;

• stabilitate bugetară pe termen lung pentru a proteja investițiile agricole.

• structura viitorului buget PAC;

Forumul APPR a subliniat că lipsa predictibilității în gestionarea crizelor descurajează investițiile,

afectează capitalizarea fermelor și fragilizează lanțurile agroalimentare europene.

Este relevant faptul că atât Comisarul Hansen, cât și miniștrii agriculturii invitați, din Franța, Italia și Polonia, au mers convergent către aceleași două direcții strategice: investiții în apă și

consolidarea instrumentelor de gestionare a riscurilor. Această convergență politică este un semnal important în perspectiva negocierilor pentru PAC 2028–2034.

Rămâne esențial de urmărit în ce măsură aceste priorități se vor reflecta concret în:

• alocările dedicate investițiilor în infrastructura de irigații;

• arhitectura instrumentelor de gestionare a riscurilor;

• menținerea caracterului comun al PAC, evitând fragmentarea în 27 de strategii concurente.

Pentru Forumul APPR, miza este clară: fără investiții strategice în apă și fără un sistem

european solid de gestionare a riscurilor, obiectivele privind creșterea producției, autonomia

strategică și tranziția climatică rămân declarații politice, nu realități economice. PAC 2028–2034

trebuie să transforme aceste priorități în instrumente operaționale concrete.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) este o structură

profesională federativă, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional

agricol din România, înființată în anul 2012. Forumul APPR este vocea activă a fermierilor și

procesatorilor din agricultură, membră a Confederației Europene a Producătorilor de Porumb

(CEPM) și a platformei europene Farm Europe – activă în reprezentarea intereselor legitime ale

filierelor agricole europene. FAPPR furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru

membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România afiliate.