Situația a devenit critică în zonele montane și rurale din județul Alba. Peste 30 de fermieri disperați, însoțiți de primarii din șase localități (Zlatna, Ighiu, Întregalde, Râmeț, Sântimbru și Vințu de Jos), au pichetat miercuri sediile Instituției Prefectului și Consiliului Județean Alba. Aceștia cer măsuri imediate pentru a stopa atacurile tot mai dese și mai violente ale urșilor, lupilor și șacalilor asupra gospodăriilor și stânelor, scrie Agerpres.

Delegația a depus un memoriu scris prin care solicită modificarea de urgență a legislației naționale și reducerea numerică a carnivorelor mari, pentru a evita un dezastru economic și uman.

Sute de animale ucise anual și ciobani care refuză să mai muncească

Conform datelor centralizate de fermieri și edili, pagubele provocate de animalele sălbatice au atins cote alarmante. În fiecare an, bilanțul atacurilor înregistrate doar la nivelul județului Alba arată înfiorător:

Peste 200 de bovine sunt ucise;

Între 300 și 400 de ovine sunt sfâșiate;

În numeroase cazuri, fiarele pătrund în adăposturi și ucid inclusiv câinii de pază ai turmelor.

Pe lângă pierderile financiare uriașe, semnatarii memoriului atrag atenția că viața oamenilor este în pericol iminent. Din cauza atacurilor sistematice, îngrijitorii și ciobanii sunt terorizați și refuză să mai iasă la pășunat cu animalele. Fermierii avertizează că, dacă autoritățile nu intervin rapid, în doar câțiva ani populația de urși va exploda, depășind 1.000 de exemplare doar în județul Alba.

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Reacția autorităților: „Trebuie protejat și omul de lege, nu doar animalele”

Protestatarii le-au cerut oficial prefectului Nicolae Albu și președintelui Consiliului Județean (CJ) Alba, Ion Dumitrel, să pună presiune pe ministerele de resort pentru a readuce populațiile de animale sălbatice la limitele normale stabilite prin lege.

Conducerea CJ Alba și-a exprimat solidaritatea totală cu fermierii și a promis că va muta problema la nivel parlamentar: