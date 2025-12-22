Doi îndulcitori noi proveniți din alimente naturale – cocos și yancon, o plantă din Anzi, au intrat de curând pe piață / Alte soluții pentru reducerea consumului de zahăr, sub lupa mai multor echipe de cercetare

Competiția pentru a ajunge la formule cât mai funcționale și sănătoase de înlocuitori de zahăr este tot mai acerbă la nivelul activității de cercetare și startup. De curând au fost autorizate și au ajuns pe piață doi îndulcitori obținuți din nucă de cocos, respectiv dintr-o plantă specifică munților Anzi din America de sud, numită yacón, relatează revista de specialitate Food Navigator.

„Răsfăț” obținut din nucă de cocos

Primul dintre ele se numește Coccola și este un produs realizat de societatea italiană Suitefood, numele fiind cât se poate de inspirat pentru că are un dublu sens. Amintește și de cocco/cocos în limba italină, dar în sine cuvântul coccola înseamnă, în traducere, alint, răsfăț.

„Tehnic, nu este vorba despre un îndulcitor, în sensul că nu acționează asupra receptorului pentru dulce, ci utilizează substanțele active prezente în nuca de cocos pentru a armoniza gustul, în special al băuturilor bogate în polifenoli precum ceaiul, cafeaua sau ciocolata”, explică Emmanuela Alesiani, CEO al Suitefood. Ea a conceput produsul depunând primul brevet în Italia, unde produsul deja este pe piață, brevet în faza de extindere internațională.

Produsul este realizat din lapte și apă de cocos în diferite stadii de maturare: fructele provin în principal din Asia, „printr-o filieră responsabilă care propune doar materii prime de origine certificată și sustenabilă”, amintește Alesiani.

Caloriile din Coccola, aproximativ 6 kcal/g, provin din grăsimi și carbohidrați, dar nu din zaharuri. Potrivit producătorului, este suficient ceva mai mult de 1g pentru a îndulci o ceașcă de cafea sau de ceai.

Și mai interesant, produsul este destinat doar îndulcirii: datorită bazei grase, poate fi utilizat și de industria dulciurilor și, potențial, ca aliment funcțional sau re-integrator de săruri minerale, datorită bogăției sale în electroliți.

„Sunt în curs mai multe studii pentru a valida efectele benefice și pentru a solicita EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) aprobarea mențiunilor de sănătate aferente. Între timp, lucrăm la îmbunătățirea formulei”, adaugă Alesiani.

Proiectul a obținut deja diverse recunoașteri la World Food Innovation Awards și World Coffee Innovation Awards din Londra, fiind premiat recent și de către Camera Deputaților din Italia printre cele 100 de excelențe italiene ale anului 2025.

Yacon, un îndulcitor provenit din tuberculul cu același nume din Anzi

A doua noutate a momentului în materie de îndulcitori alternativi este Yacon. Este obținut dintr-un tubercul care se cultivă în munții Anzi din America de sud. Asemănător ca formă cu cartoful dulce, dulceag la gust și foarte folosit în bucătăria locală.

A atras atenția industriei alimentare datorită conținutului său ridicat de fructooligozaharide (FOS), fibre solubile cu gust dulce care acționează și ca prebiotice, hrănind flora intestinală. O companie franco-peruană, Yacon&co, a început să producă un sirop pe bază de yacon, extras la rece din tuberculi, foarte concentrat și dens ca aspect. Acesta conține doar 25% zaharuri, fiind în același timp bogat în vitamine și minerale. Compania mai vinde și alte produse de tip siropuri, creme sau alte deserturi, care conțin acest îndulcitor.

Soluții biotehnologice pentru a limita consumul de zahăr

Îndulcitorii alternativi nu sunt însă singura noutate în această direcție foarte activă a cercetării. De curând, noutăți interesante apar dinspre Marea Britanie și Finlanda. Start-up-ul Zya, creat în Regatul Unit de doi tineri biotehnologi, a lucrat la o enzimă numită inulosucrază.

În timpul digestiei, aceasta acționează asupra zaharozei transformând o parte din ea în inulină, o fibră prebiotică. Conform producătorilor, enzima, redenumită Convero, poate transforma în fibre aproximativ 30% din zahărul ingerat. În acest fel, consumatorii ar putea continua să consume produse dulci, dar asimilând mai multe fibre și mai puțin zahăr – o soluție care pare gândită mai ales pentru a veni în întâmpinarea exigențelor industriei alimentare.

În Finlanda, în schimb, societatea GOVA, fondată de o cercetătoare care căuta o modalitate de a pierde în greutate, a ales o abordare diferită. Compania lucrează la o tehnologie care permite încapsularea îndulcitorilor la nivel molecular, asociind eritritolul cu zahărul sau cu alți îndulcitori precum maltitolul, stevia sau alții.

Obiectivul, explică echipa de cercetare, este de a îmbunătăți gustul îndulcitorului reducând în același timp aportul caloric. Produsul, adresat în special industriei alimentare, ar urma să fie lansat pe piață în cursul anului 2026. A fost deja realizat, dealtfel, un prototip de ciocolată albă complet fără zahăr, apreciat ca foarte reușit de cine a apucat să îl guste.