VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Platoul mixt de carne, preparatul vedetă într-un restaurant din Aragon/ Nu lipsesc din farfurie nici muștarul, mujdeiul de usturoi și murăturile

În orașul Alcañiz, din Aragonul Inferior, există un loc unde mâncarea românească se servește alături de preparatele spaniole: Glorieta Bistro, restaurantul familiei Cheres. Flori, originară din zona Banatului, și Daniel, născut în Maramureș, au construit împreună un colț de Românie în Spania, unde mâncarea este pregătită cu suflet și dor de casă. Printre preparatele care au cucerit atât românii stabiliți în zonă, cât și spaniolii curioși, vedeta este platoul mixt de carne.

Ce înseamnă un platou mixt de carne „ca acasă”

În România, un astfel de platou înseamnă să aduci laolaltă cele mai iubite preparate de grătar. La Glorieta Bistro, farfuria abundă de mici rumeniți, fripturi suculente, cârnați de casă și, bineînțeles, nelipsitele garnituri: cartofi prăjiți, muștar românesc, mujdei de usturoi și murături asortate – castraveți, gogoșari și gogonele. Este o masă care aduce aminte de serile de vară la grătar, de sărbători și de întâlnirile cu prietenii.

Pentru clienții români din Spania, acest platou are pe lângă gust și o valoare emoțională: fiecare preparat din acest platou evocă amintiri de acasă. Pentru spanioli, în schimb, este o experiență culinară – iar mulți dintre ei, după ce au încercat o dată, revin să comande același preparat.

Cum a cucerit platoul mixt publicul spaniol

Daniel povestește că, a introdus acest fel de mâncare de la început, convins fiind că va fi adoptat și de localnici. Românii au fost primii clienți fideli, dar, treptat, platoul mixt a trezit curiozitatea spaniolilor. „Ei sunt curioși să-l probeze. Dacă le place, îl comandă iar și iar. Pentru mulți, e unul dintre cele mai bune preparate din meniu”, mărturisește Daniel.

Și așa, nu doar românii s-au bucurat de acest fel de mâncare, ci și familiile spaniole au început să îl aprecieze ca pe o alternativă savuroasă la tapas-urile clasice. Aici, bucătăria românească nu o concurează cu cea spaniolă, ci o completează, aducând varietate și complementaritate.

O pasiune împărtășită în familie

Un detaliu care face povestea și mai frumoasă este povestea gastronomică din famila Chereș. Fiica lor s-a căsătorit cu un spaniol care, încă de la început, a devenit fascinat de bucatele românești. Ginerele nu doar că le gustă, dar le savurează cu entuziasm. „Cred că e cel care mănâncă cele mai multe sarmale dintre toți prietenii și cunoscuții noștri”, spun socrii.

Cu mici excepții – cum ar fi răciturile, care nu l-au convins – ginerele apreciază aproape toate preparatele românești, de la sarmale cu afumătură și varză murată, până la platoul mixt cu carne și mujdei. Și nu numai ginerele, dar și familia lui se bucură când e invitată la o masă românească.

Platoul mixt – simbolul acestui mic și cochet restaurant din mijlocul parcului

La Glorieta Bistro, platoul mixt nu este doar o farfurie plină cu bunătăți, ci și un punct de întâlnire între două culturi. Familiile se așează la terasă în timp ce copiii aleargă în jurul fântânii istorice din mijlocul parcului. Și românii și spaniolii comandă întâi o bere și patatas bravas, apoi, cu apetitul abia deschis, testează un platou mixt, care asigură prânzul sau cina pentru toți cei din jurul mesei. Cumva în același spirit cu tapas-urile, gustărelele care se împart între comeseni.

Astfel, acest preparat a devenit un ambasador al bucătăriei românești în Aragon, pe lângă bucuria propriu-zisă pe care o oferă papilelor gustative.

Povestea familiei Cheres și a restaurantului Glorieta Bistro este dovada că identitatea culinară nu se pierde atunci când emigrezi, ci se reinventează. Cei doi îi ajută pe românii aflați departe de casă să se simtă din nou „la masă cu ai lor” și pe spanioli să descopere o gastronomie autentică și plină de savoare.

Iar faptul că ginerele spaniol al familiei a devenit un fan declarat al mâncării românești arată că dragostea pentru tradiție se transmite nu doar între generații, ci și între culturi.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

