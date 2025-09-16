De la Sarmale la Tapas | Bucătăria din Alicante/ Olleta – tocana tradițională, o combinație de leguminoase cu carne, legume și orez

Printre multele calități ale bucătăriei spaniole este și simplitatea, atât a rețetelor, cât mai ales a ingredientelor. La care se adaugă dualitatea, opțiunea de a găti și cu produse de mare și cu cele ce pământ, de câmp sau fermă. Iar tocana, cu ceva mai mult sos decât știm noi în România, este printre favorite, în special în sezonul de toamnă-iarnă. În Alicante există un preparat care reunește toate aceste caracteristici: olleta.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Această tocăniță consistentă și aromată este unul dintre cele mai iubite feluri de mâncare din zonă și reprezintă perfect spiritul culinar al regiunii. Mai mult decât un simplu fel de mâncare, olleta este o experiență gastronomică ce combină ingrediente locale, gusturi bogate și o poveste transmisă din generație în generație în termeni de bucătărie.

Olleta în cultura gastronomică a regiunii Alicante

Bucătăria din Alicante se caracterizează printr-o combinație echilibrată între produsele pământului (legume, leguminoase, ulei de măsline) și cele de origine animală (carne de porc în principal). Fiind o zonă cu tradiție agricolă, dar și cu influențe mediteraneene, gastronomia locală a dezvoltat mâncăruri care să fie hrănitoare, sățioase și pline de aromă.

Olleta este considerată un guiso (o tocăniță), un tip de mâncare foarte apreciat în Spania, unde ingredientele sunt lăsate să fiarbă încet, pentru ca aromele să se întrepătrundă și să creeze un gust armonios. Este un preparat asociat cu ospitalitatea și „confort food” – un fel de „mâncare de acasă” prin excelență. Totul se fierbe tihnit, la oală (olleta înseamnă o oală mai mică, din spaniolul olla-oală).

Ingrediente și gusturi

Rețeta variază ușor de la un lic la altul sau de la o familie la alta, însă baza rămâne aceeași:

Năut, care oferă preparatului textură și consistență.

Carne de porc, cârnați și morcilla (sângerete), ce adaugă profunzime și bogăție gustului.

Cartofii și spanacul, echilibrează aromele și fac mâncarea mai hrănitoare.

Ñoras (ardei uscați tipic spanioli) aduc o notă ușor dulce și intens aromată, specifică regiunii.

Orezul este un ingredient opțional, dar adesea folosit pentru a transforma tocănița într-un fel complet.

Rezultatul este o combinație de arome intense și echilibrate: gustul rustic al leguminoaselor, savoarea afumată și bogată a preparatelor din carne și prospețimea legumelor.

Rețetă clasică de Olleta alicantină

Ingrediente (pentru 6 porții)

300 de g de năut (lăsat la înmuiat cu o zi înainte)

150 de g de carne de porc (coaste, piept sau pulpă)

1 cârnat (chorizo)

1 morcilla (sângerete)

100 de g de slănină sau șuncă afumată

2 cartofi mari

200 de g de spanac proaspăt

2 ñoras (ardei uscați)

1 ceapă

2 roșii coapte

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

Sare și piper după gust

Opțional: 100 de g de orez.

Preparare

Năutul înmuiat se fierbe în apă cu sare până se înmoaie (aprox. 1 oră, în funcție de calitate).

Se prepară baza (sofrito). În ulei de măsline se călesc ceapa tocată și roșiile, apoi se adaugă ñoras hidratate și tocate. Această pastă va da gustul caracteristic olletei.

Se adăugă carnea și cârnații, slănina. Bucățile de porc, cârnatul și morcilla se pun în oală împreună cu slănina, lăsându-se să fiarbă încet alături de năut.

Se pun și cartofii tăiați cuburi și spanacul, lăsând totul să fiarbă la foc mic.

Spre final, dacă dorim o variantă mai consistentă, se adaugă orezul și se lasă să fiarbă încă 15-20 de minute.

Se asezonează cu sare și piper, iar tocănița se lasă să se odihnească 10 minute înainte de servire.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Citește și

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Locuiește în Spania, într-un loc minunat și totuși țara de care s-a îndrăgostit e România | Spaniolul Agustin Montero se împarte între tradițiile românești și cele spaniole: „Uneori îmi vine să mănânc sarmale, alteori tapas. Depinde de moment”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Alicante sărbătoresc împreună, cu mâncare românească, și zile de naștere și sărbători ale comunității/ Claudia și Nicolae Boniș (Asociația Zestrea României): „Avem un grup de WhatsApp unde fiecare anunță ce gătește”

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | La 18 ani are deja 2 ani de școală de bucătari/ În total va face 6 ani de studiu și practică, dar deja lucrează în bucătaria unui restaurant bine cotat/ Aryana Jessyca Camarasan: „Eu m-am născut în Spania, am crescut aici. Părinții mei sunt din România. Gătesc paella la restaurant, dar acasă mâncăm românește. De mică mi-a plăcut să stau în bucătărie”