De Ziua Președinților, 17 februarie, americanii îi omagiază pe cei care au modelat națiunea și reflectează asupra leadershipului, istoriei și personalității conducătorilor lor . Însă, dincolo de discursuri și povești de glorie, există o istorie pe care o cunosc doar doar bucătăria și personalul Casă Albă: cum le place sau le plăcea președinților Amercii friptura de vită (steak-ul).

Deși friptura era uneori servită și la cinele de stat, aceasta era mai degrabă pregătită pentru mesele private ale familiei prezidențiale la Casa Albă sau la Camp David, spune Adrian Miller, istoric culinar și autor premiat. Modul în care arătau aceste cine oferă o perspectivă asupra „personalității și sufletului” unui președinte. „Americanii vor ca președintele lor să fie excepțional, dar în același timp să fie exact ca ei”, a declarat Miller pentru Fox News Digital.

Friptura de vită la Casa Albă

Iată cum își mâncau friptura nouă dintre președinții SUA, conform înregistrărilor istorice și memoriilor:

George Washington

Primul președinte al Americii prefera plăcinta cu friptură de vită și rinichi, un preparat popular în secolul al XVIII-lea. În acea perioadă, carnea era adesea coaptă în plăcinte, nu servită ca o piesă individuală. Din cauza problemelor dentare cronice, această variantă mai moale era mult mai practică pentru el.

Theodore Roosevelt

Un mare iubitor de activități în aer liber, al 26-lea președinte adora gătitul în stil de tabără. În celebra sa excursie cu cortul din Yosemite (1903), Roosevelt s-a bucurat de fripturi la grătar și mese simple pregătite sub cerul liber. Mai târziu, el a jucat un rol central în reformarea industriei de ambalare a cărnii.

William Howard Taft

Președintele Taft mânca regulat o friptură de aproximativ 340 de grame la micul dejun, alături de pâine prăjită, fructe și cafea. Chiar și când încerca să țină dietă, limita porția de friptură la „doar” 170 de grame. La începutul anilor 1900, friptura simboliza prosperitatea națională.

Dwight D. Eisenhower

Primele înregistrări despre temperatura de gătire a steak-ului apar la Eisenhower. Acesta iubea atât de mult grătarul încât și-a instalat unul chiar pe acoperișul Casei Albe. Prefera fripturile „în sânge”, pe care le gătea singur, marinându-le cu ulei și usturoi înainte de a le arunca direct pe cărbunii încinși.

John F. Kennedy

Sănătatea lui JFK i-a dictat dieta. Din cauza problemelor gastrointestinale cronice, prefera mese simple și puțin condimentate: friptură simplă, alături de mazăre, morcovi și piure de cartofi.

Ronald Reagan

Reagan opta pentru gătitul american clasic. Totuși, la jumătatea mandatului, după ce medicii i-au descoperit un polip benign, a fost sfătuit să evite carnea roșie și fripturile „în sânge” în favoarea unei diete bogate în fibre și sărace în grăsimi.

George H.W. Bush

Asociat cu Texas-ul, Bush tatăl era un fan al restaurantelor de profil. În timpul campaniei din 1992, a comandat un T-bone „carbonizat la exterior, dar în sânge la interior”. Friptura a rămas o plăcere pentru el până la sfârșitul vieții.

Bill Clinton

Înainte de a adopta o dietă bazată pe plante, Clinton era cunoscut pentru apetitul său pentru vită. Bucătarul Casei Albe a povestit că acesta cerea adesea o friptură Porterhouse imensă cu sos béarnaise și inele de ceapă, în special când Prima Doamnă, Hillary Clinton, era plecată în călătorii.

Donald J. Trump

În 2017, la prima sa cină în Washington ca președinte, Trump a comandat o friptură de 54 de dolari, cerând să fie gătită „bine” și servită cu ketchup. Majordomul său a declarat că președintele preferă carnea atât de bine gătită încât „aproape că zdrăngăni pe farfurie” de tare ce este. În 2007, el a lansat chiar și propria linie de produse, „Trump Steaks”.