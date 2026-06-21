Cea mai lungă zi din an a fost celebrată cu mult fast la Băcănia Veche, printr-un eveniment care a adus împreună producători artizanali, ingrediente de sezon și un meniu construit în jurul uneia dintre cele mai iubite produse ale verii: tomata.

Sub noul concept Tomato Social Club, evenimentul a marcat transformarea brunch-ului dedicat tomatelor într-o experiență gastronomică mai amplă, organizată cu ocazia solstițiului de vară și a lansării oficiale a Băcănia Veche pe platforma Glovo.

„Anul ăsta este prima ediție de Tomato Social Club. Până acum s-a numit Tomato Brunch. Făceam un brunch cu tomate, venea lumea și mânca tomate bune”, a explicat în exclusivitate pentru G4Food, Alexandra Ciucă, managerul Băcănia Veche din Dacia 25.

De ce tomate și nu roșii!

La Băcănia Veche, termenul de tomate, pe care îl folosesc, nu este întâmplător. Organizatorii preferă să vorbească despre tomate, respectând modul în care producătorii cu care colaborează definesc acest fruct.

„Ne ceartă cei de la Grădina Corbilor și cei de la Bio&Co, care ne aduc aceste tomate. Ei spun tomate, nu roșii”, ne lămurește Alexandra Ciucă.

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Explicația este simplă:

„Tomata este un fruct și atunci ei așa vor să le numim, tomate. Avem foarte multe soiuri de tomate.”

Un meniu construit integral în jurul tomatelor

Vedeta evenimentului a fost, fără îndoială, meniul special creat pentru Tomato Social Club, un adevărat exercițiu de creativitate gastronomică ce a demonstrat cât de versatilă poate fi tomata, de la preparate crude și coapte până la deserturi.

Prima secțiune a brunch-ului a fost dedicată tomatelor în forma lor cea mai pură. Iată lista preparatelor, ca să vă faceți o idee ce înseamnă un festin de tomate:

Preparate din roșii crude:

Pan con tomate și jamon de Bellota de la Jamoneria Alioli;

Tapa catalană „Pa amb tomàquet”;

Tomatina: o salată colorată cu roșii cherry, capere, pesto, măsline și brânză feta;

Cachpreze – reinterpretare a clasicei salate Caprese, cu caș dospit și roșii grase de grădină.

Preparate din roșii coapte

Tomatele au fost apoi transformate în preparate calde și reconfortante, incredibil de gustoase:

Unt aromatizat cu roșii coapte, servit cu pâine artizanală de la Masa Bake;

Roșii slow roasted cu ricotta afumată, gălbenuș confiat și crutoane cu usturoi;

Plăcinte cu roșii, brânză bună de burduf și pesto de busuioc;

Quiche cu roșii, usturoi confiat și brânză proaspătă de capră de la Harman;

Gemista: adică roșii umplute cu orez, ceapă verde, mentă și frunze de fenicul.

Brunch ou și roșii

Tomatele au fost integrate și în preparate inspirate din bucătăria mediteraneană și cea românească.

Așa că au rezultat următoarele delicii culinare:

Ouă umplute, pudrate cu roșii deshidratate;

Shakshuka cu roșii coapte, ouă poșate, harissa și iaurt cu busuioc;

Mămăligă cremoasă cu sos de roșii și busuioc, telemea maturată și ouă ochiuri;

Biscuiți sărați cu unt, telemea veche de oaie și pudră de roșii.

Deserturi din roșii

Poate cea mai surprinzătoare parte a meniului a fost secțiunea dedicată deserturilor, unde tomata a devenit ingredient principal.

Ce dulciuri din tomate am mâncat:

prăjitură de foi cu miere și bullion de roșii, care aducea la gust cu prajitura copilăriei, Alba ca Zăpada

Praline cu ganache de roșii;

Înghețată artizanală Ice & Craft cu roșii dobrogene și busuioc;

Dulceață picantă de roșii servită alături de un platou de brânzeturi românești artizanale de la Mesendorf 65, Ferma Harman și Chalet Timian.

„Tot ce ați mâncat astăzi aici îl avem ca meniu toată săptămâna viitoare, pe Glovo. Toți pot comanda inclusiv pralinele, inclusiv înghețata artizanală cu busuioc”, a spus managerul Alexandra Ciucă.

Lansare pe Glovo și colaborări artizanale

Evenimentul a avut și rolul de a marca lansarea oficială a Băcănia Veche pe platforma Glovo.

„Astăzi facem asta pentru a sărbători lansarea noastră oficială pe Glovo. Avem meniul acesta toată săptămâna pe Glovo. Este un meniu exclusiv”, a precizat managerul restaurantului.

Atmosfera a fost completată de prezența unor parteneri și producători artizanali care au contribuit la experiența gastronomică.

„Așa sărbătorim solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an, cu acest prânz. Avem și invitați, prietenii noștri de la Carastelec, prietena noastră care face cea mai mișto pâine cu maia de la Masa și Mihaela, care reprezintă Croch.”

Una dintre surprizele evenimentului a fost sparkling tea-ul fără alcool adus de Crôch, o alternativă modernă la vinurile spumante.

„Este un spumant făcut din ceai fără alcool. Este o chestie foarte mișto și foarte nouă”, a explicat Alexandra Ciucă.

Am plecat de la brunch-ul de solstițiu și mai îndrăgostită de cât eram de tomata românească.

Până una alta, Băcănia Veche a demonstrat că o tomată bine cultivată poate inspira un întreg meniu, de la antreuri și preparate principale până la deserturi.

Iar într-o zi dedicată solstițiului de vară, ingredientul simbol al sezonului a fost celebrat exact așa cum merita: în zeci de forme, texturi și arome, alături de producători și artizani care pun accent pe gustul autentic.