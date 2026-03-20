Horia Dan Cardoș, director general Agroland a declarat că oamenii sunt tot mai atenți la agricultură în contextul crizelor recente. Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Noi operăm 250 de magazine cu produse pentru grădină, animale de fermă și animale de companie, iar în perioade de criză suntem efectiv asaltați de oameni care încearcă să-și asigure cel puțin o parte din nevoile alimentare, să le asigure prin creșterea în propria gospodărie. Pentru cei care ar ridica o sprânceană la această afirmație de-a mea, vreau să vă spun că această tendință este evidentă și în vestul Europei și chiar în Statele Unite”.

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.