Cele mai bune alimente și băuturi pentru refacerea musculară după efort / Aceste alimente reduc durerile musculare și sunt accesibile

Durerile musculare apar adesea după exerciții intense sau activități fizice solicitante. Ele pot afecta antrenamentele și viața de zi cu zi. O alimentație echilibrată poate reduce disconfortul și accelera refacerea, arată healthline.com. Dar există o serie de alimente și băuturi care sunt de ajutor în refacerea musculară post antrenament.

Proteinele, esențiale pentru repararea mușchilor

Proteinele furnizează aminoacizi, necesari pentru reconstrucția fibrelor musculare. Unele aminoacizi sunt esențiali și trebuie obținuți din alimentație.

Este important să consumăm mese bogate în proteine după antrenament, deoarece acestea oferă corpului materiale vitale pentru refacerea mușchilor. Specialiștii recomandă 1,4–2 g proteine per kg de greutate corporală zilnic.

Cele mai bune surse sunt carnea slabă de pui sau curcan și peștele. Îndepărtați pielea pentru a reduce aportul de grăsimi.

Sucul de rodie, aliat antiinflamator

Sucul de rodie conține polifenoli, compuși vegetali care reduc inflamația. Studiile sugerează că sucul poate ajuta la reducerea durerilor și la îmbunătățirea performanței.

Pentru beneficii, se recomandă aproximativ 250 ml de suc pe zi, timp de cel puțin o săptămână. Alegeți sucuri fără zahăr adăugat.

Peștele gras, proteine și omega-3

Peștele gras, precum somonul, păstrăvul sau sardinele, este o sursă excelentă de proteine și omega-3. Acestea pot reduce durerile musculare întârziate (DOMS).

Se recomandă 2–3 porții de pește gras pe săptămână. Suplimentele cu omega-3 pot completa aportul necesar.

Produsele lactate, recuperare completă

Lapte, iaurt și brânză conțin proteine și carbohidrați, esențiali pentru refacerea musculară. Carbohidrații ajută la refacerea glicogenului muscular, iar proteinele sprijină repararea fibrelor.

Laptele, inclusiv cel cu ciocolată, poate fi benefic post-antrenament. Conține proteine, carbohidrați, grăsimi, apă și electroliți.

Ouăle, sursă completă de proteine

Ouăle oferă proteine de înaltă calitate și nutrienți esențiali pentru refacere. Consumarea ouălor întregi după antrenament stimulează sinteza proteică.

Chiar dacă mulți preferă doar albușurile, gălbenușul aduce vitamine, minerale și acizi grași. Două ouă pe zi sunt suficiente pentru majoritatea persoanelor.

Legumele amidonoase, energie pentru mușchi

Exercițiile intense epuizează rezervele de glicogen din mușchi. Carbohidrații din legumele amidonoase ajută la refacerea acestora.

Cartofii dulci, dovleacul sau cartofii obișnuiți sunt opțiuni sănătoase pentru post-antrenament. Acestea susțin performanța și recuperarea musculară.

Alimentația, cheia refacerii

Recuperarea musculară depinde în mare măsură de dietă. Combinația potrivită de proteine, carbohidrați și nutrienți esențiali reduce durerile și accelerează refacerea. De asemenea, e important să ne ascultăm propriul corp, să respectăm nevoile nutriținale. E important de știut că ceea ce funcționează pentru un sportiv, poate să nu fie optim pentru altul.

Alimentele și băuturile recomandate în articol pot fi integrate în planul alimentar zilnic. Ele sprijină refacerea musculară și reduc riscul de oboseală prelungită.