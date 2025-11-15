Casa rustică şi austeră din lemn vopsit în roşu maroniu, cu ramele ferestrelor albe, ne atrage atenţia de cum intrăm în gospodăria întinsă a familiei Barabaş din satul Băiţa ce aparţine de oraşul Tăuţii Măgherăuş, din Baia Mare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Într-o cuşcă doarme sub o lampă de încălzire un arici australian, în altele sunt câţiva iepuraşi blănoşi, iar în ograda de alături mişună cu burţile apropiate de pământ nişte grăsuni vietnamezi.

În alt colţ al curţii, cineva amestecă într-un ceaun mare cu gulaş, iar mirosul de mâncare fiartă la foc de lemne ne împresoară călduţ şi potrivit cu răcoarea ploioasă din ultima zi a călătoriei noastre în Maramureş.

„Am început să facem pâine pentru vecini”

Teodora şi Alexandru Barabaş fac pâine cu maia şi produc ciuperci pleurotus. Dora, brutăreasa din Băiţa, cum este cunoscută în zonă, s-a apucat să facă pâine în pandemie, când a trebuit să stea cu lunile acasă.

„A venit pandemia, aveam nevoie de pâine, dar nu am mai avut drojdie şi atunci am descoperit maiaua. Când am văzut că ne iese, că e sănătoasă, şi că ne place, am zis să o împărţim şi cu ceilalţi. Am început să facem pâine pentru vecini, apoi am mers la târg. Acum vindem şi într-un magazin, dar majoritatea clienţilor vin la noi acasă să îşi preia comenzile. Aşa de mult le place pâinea noastră, că vin din oraş şi de la 10 kilometri, să ia pâine de la noi”.

În brutăria artizanală a Dorei, pâinea se coace de două ori pe săptămână, pentru că aluatul cu maia are nevoie de un timp mai îndelungat de procesare. O întrebă dacă a reuşit din prima cu maiaua, pentru că ştiu de la alţii care au încercat că nu e o treabă uşoară.

„Am încercat de foarte multe ori şi am pierdut-o de câteva ori. M-am înscris şi pe un grup unde erau oameni care se pricepeau. Maiaua noastră are acum cinci ani”, ne povesteşte Teodora, care ne spune că s-a apucat de copturi şi a lăsat meseria de inginer, ca să poată sta acasă cu copiii.

„Nu se poate trăi doar din asta. Dar satisfacţia pe care o vedem la oameni, la sfârşit de zi, când îşi iau pâinea şi spun că e cea mai bună, compensează.”

Teodora are mai multe sortimente de pâine: albă clasică, integrală, de secară cu seminţe, cu turmenic şi kia, cu cedar, cu pesto, focaccia, baghete, pâine fără gluten, toast şi rulouri cu scorţişoară.

„Am pornit tot de la ideea de a produce ceva sănătos”

Pe lângă afacerea cu pâine a soţiei, Alexandru a pus pe picioare şi producţia de ciuperci pleurotus, care le aduce venituri aproape tot anul, cu excepţia verii, când temperatura este prea ridicată pentru ciuperci.

„Am pornit tot de la ideea de a produce ceva sănătos, deşi nu ştiam nimic despre asta. Am testat pe 50 de saci de ciuperci. Lumea a început să ceară. Am ajuns la 200 de saci, iar acum am o hală unde le cultiv. Ciupercile au nevoie de o temperatură constantă de 18-20 de grade, umiditate ridicată şi stabilă, lumină 8 ore pe zi, putere de muncă, timp să le verifici pentru că nu ne permitem să automatizăm totul. Dacă afară e o zi mai răcoroasă şi umedă, creşte foarte mult umiditatea din hală şi ciupercile se umplu de apă sau cresc prea repede.”

Ciupercile pleurotus cresc mult dintr-o dată şi trebuie să ai unde să le plasezi repede, în trei maximum zile, ne mai spune Alexandru, a cărui marfă ajunge tot la localnicii din zonă, care sunt anunţaţi pe Facebook şi Instagram, unde se fac şi listele de comenzi.

Pe lângă pâine ciuperci, soţii Barabaş organizează şi evenimente în aer liber, pentru copii. O parte din curte a fost transformată în camping pentru rulote, dar au şi o căsuţă unde pot fi cazaţi doi adulţi şi trei copii.

De ce o casă suedeză în mijlocul unei gospodării maramureşene?

Alexandru este inginer constructor şi a muncit mai mulţi ani în Suedia. Acolo a lucrat şi la renovarea casei părinteşti a celui care l-a angajat şi i-a plăcut aşa de mult încât cu banii strânşi, când s-a întors în ţară, a construit una identică şi pentru familia lui.

Teodora şi Alexandru zâmbesc tot timpul, sunt glumeţi şi plini de energie. Muncesc mult, dar asta nu îi opreşte să viseze că îşi vor extinde afacerile. Cresc animale, fac pâine, produc ciuperci, ar putea hrăni multă lume în ograda lor, dar pentru asta ar trebui să înfiinţeze un punct gastronomic local, iar faptul că Tăuţii Măgherăuş a devenit oraş îi împiedică, pentru că legea permite funcţionarea unei astfel de entităţi doar în mediul rural.

Sunt sigură însă că vor reuşi să facă tot ce şi-au propus pentru că, la fel ca Anca, Lucia, Vasile, Cătălin, Oana sau Bogdan – oamenii pe care i-am întâlnit în călătoria asta maramureşeană -, sunt ambiţioşi, muncesc cu bucurie pentru familiile lor, îşi respectă clienţii şi sunt, mai ales, mulţumiţi cu vieţile lor.

ViaProfi este un instrument de explorare culinară care te însoțește prin țară și te ajută să descoperi oameni pasionați și dedicați ce îți oferă ocazia să le treci pragul și să le guști bunătățile! Călătorind local, mâncând sănătos, trăind și spunând povestea acestor experiențe mai departe, contribuim cu toții în a duce mai departe tradițiile într-un mod sustenabil și cu grijă față de noi toți și față de natură.