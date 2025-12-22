Nu trebuie să rămânem ancorați strict în tradiția mesei de Crăciun cu salată de boeuf, tobă, sarmale sau caltaboși. În context rural, aceste preparate aveau sensul lor: erau pregătite după sacrificarea porcului de Ignat și conservate pentru mai mult timp, conform metodelor tradiționale.

În mediul urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o friptură de calitate, explorând însă alte tipuri de carne și rețete contemporane. Astfel, pe aceeași masă pot coexista vechiul și noul, într-un echilibru de gust și formă.

Pentru acest meniu gourmet, ingredientele pot fi alese din gama de produse disponibile în magazinele Carrefour, cu accent pe produse românești și colaborări cu producători locali. Unele dintre acestea provin din cooperativele Grădina Noastră sau din programele Poftim Brânza Românească, care oferă brânzeturi maturate, fermentate sau cu mucegai, toate create din ingrediente locale de cea mai bună calitate. Produsele marcă proprie Drag de România sunt 100% fabricate în România, cu ingredient principal local și fără potențiatori de gust sau coloranți, păstrând gustul tradițional.

Mai jos este o propunere de meniu gourmet pentru 4 persoane, care combină un aperitiv surprinzător, o friptură suculentă cu garnitură sofisticată și un desert răcoritor.

Aperitiv: Burger din pastramă de vită și cremă de brânză

Ingrediente

4 chifle Burger de la Brutangerie

400 g pastrama Wagyu

200 g crema de brânză de capră Artesana

câteva fire de chives

Preparare

Taie chiflele pe jumătate și încălzește-le ușor la cuptor pentru a le face crocante și calde. Împarte ingredientele în patru porții egale și asamblează burgerii: unge chiflele cu cremă de brânză, adaugă felii subțiri de pastramă și câteva frunze de chives pentru prospețime. Servește imediat.

Fel principal: Antricot de vită cu ierburi aromatice

Antricotul de vită Charolais este o carne de calitate superioară, recunoscută pentru frăgezimea și aroma sa delicată. Osul pe care îl conține bucata va acționa ca un conductor de căldură, păstrând carnea suculentă la interior.

Ingrediente

800 g cotletele de vită Charolaise Meat Nova (antricot)

ierburi BIO

50 g unt

sare grunjoasă

piper proaspăt măcinat

Scoate carnea din frigider cu circa o oră înainte de gătire. Dacă pui carnea rece în tigaie, fibrele se vor contracta brusc și va deveni tare.

Tamponează bine fiecare bucată de carne cu prosop de hârtie absobantă de bucătărie. Carnea trebuie să fie perfect uscată la suprafață pentru a obține acea crustă maronie delicioasă (reacția Maillard).

Chiar înainte de a le pune în tigaie, presară generos sare grunjoasă și piper negru proaspăt măcinat pe ambele părți.

Cum procedăm la gătit

Vei avea nevoie de o tigaie grea de fontă bine încinsă. Dacă nu ai o tigaie destul de mare pentru toate cele 4 bucăți, gătește-le în două tranșe. Când tigaia e suficient de caldă, adaugă bucățile de carne. Pentru o siguranță în plus că nu se lipesc de ea, poți unge tigaia de fontă cu puțin ulei înainte de a o folosi. Lasă-le așa nemișcate timp de 2-3 minute, apoi la fel după ce le întorci pe partea cealaltă, până se formează o crustă aurie-maronie. Acum redu focul la nivel mediu, adaugă untul și o cantitate de mix de ierburi aromatice după gustul personal. Odată ce untul s-a topit și a început să facă o spumă ușoară, caracteristică, înclină ușor tigaia și, cu o lingură mare, ia untul aromatizat și toarnă-l continuu peste carne timp de încă 2-3 minute. Acest proces infuzează aromele ierburilor direct în fibrele cărnii. Timpii de gătire medii sunt de circa 5 minute în total pe fiecare parte, mai mult sau mai puțin în funcție de cum vrem să iasă, mai în sânge sau mai bine pătrunsă. Scoate carnea pe un tocător de lemn, completează deasupra cu sosul din tigaie și las-o să se odihnească timp circa 10 minute. Această etapă este obligatorie, pentru ca în acest scurt interval de timp, sucurile se redistribuie în interior. Dacă o tai imediat, tot sucul va curge pe farfurie și carnea va rămâne uscată.

Completăm friptura cu un risotto cu hribi pe care îl preparăm după metoda explicitată pe ambalaj, circa 100 g per porție când e gata. Stropite din când în când cu un Cabernet Sauvingnon Aurelia Visinescu Karakter, pairingul idela la o astfel de friptură de vită.

Desert: Gelato artizanal

Pentru final, un gelato artizanal, fresh și răcoritor, completează acest meniu contemporan, oferind o notă ușoară după preparatele consistente.

