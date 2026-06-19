Bibaniada începe la Mila 23. Singurul concurs feminin de pescuit biban în echipă din România aduce în prim-plan tradițiile Deltei Dunării

Satul Mila 23 din Delta Dunării găzduiește sâmbătă Bibaniada, singurul concurs feminin de pescuit biban în echipă din România. Inspirat dintr-o veche tradiție locală, evenimentul include competiții de pescuit, demonstrații culinare, târg de produse deltaice și activități dedicate promovării culturii și gastronomiei din Delta Dunării, potrivit Agerpres/

Satul Mila 23 din Delta Dunării va găzdui sâmbătă Bibaniada, singurul concurs feminin de pescuit biban în echipă din România, un eveniment organizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și dedicat unei tradiții locale, dar și persoanelor interesate să descopere obiceiurile și stilul de viață din Deltă.

Reprezentanta asociației, Ștefania Sahanschi, a declarat pentru AGERPRES că evenimentul este inspirat de obiceiul femeilor din sat care, după începerea sezonului de pescuit, ieșeau pe baltă pentru a pescui biban.

O tradiție locală transformată într-un eveniment dedicat turismului de experiență

Potrivit organizatorilor, concursul are la bază o tradiție specifică localității Mila 23 și pune în valoare legătura comunității cu resursele naturale ale Deltei Dunării.

„Noi am transformat obişnuinţa femeilor din satul Mila 23 într-un eveniment. Nu este unul amplu. Ne place să spunem că este unul ‘boutique’, dedicat iubitorilor zonei, cunoscătorilor proiectelor noastre. Poate nici nu va prinde vreodată proporţii foarte mari, pentru că o să-şi piardă din farmec. Este un eveniment pe zona de turism de experienţă”, a declarat reprezentanta Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, Ștefania Sahanschi.

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Aceasta a amintit și faptul că bibanul, specie de interes economic pentru comunitățile locale, este tot mai puțin prezent în capturile din Delta Dunării.

Potrivit organizatorilor, capturile acestei specii s-au redus semnificativ, mai ales în lacurile din rezervație, pe fondul fenomenului de eutrofizare generat de colmatare.

Concurs de pescuit, demonstrații culinare și târg de produse deltaice

Concursul de pescuit va începe la ora 7:00 pe canalul Ligheanca și se va încheia la ora 11:30.

Programul va continua cu:

cântărirea capturilor;

demonstrații culinare cu preparate din biban;

târg de produse deltaice;

ateliere pentru copii;

proiecții de film;

recitaluri susținute de ansambluri locale;

festivitatea de premiere.

Evenimentul este organizat cu sprijinul femeilor din satul Mila 23, al comunei Crișan și al Organizației de Management al Destinației turistice Eco Delta.

Capturile de biban au scăzut dramatic în ultimele decenii

Potrivit lucrării „Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării”, semnată de Vasile Oțel și publicată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, bibanul este una dintre speciile cel mai frecvent capturate la undiță.

Cu toate acestea, cantitățile capturate și raportate oficial de pescarii din rezervație au înregistrat o scădere accentuată în ultimele decenii.

Dacă în anul 1965 a fost înregistrat un record de 949 de tone de biban capturate, în anul 2003 capturile raportate oficial au ajuns la doar șapte tone.

Bibanul, unul dintre cei mai apreciați pești din Delta Dunării

Bibanul este apreciat pentru carnea sa albă și gustoasă, considerată mai densă decât cea a șalăului.

Specia este săracă în grăsimi și nu are oase bifurcate, fiind consumată în stare proaspătă în numeroase preparate tradiționale.

Printre cele mai cunoscute rețete din Delta Dunării se numără saramura de biban, considerată una dintre specialitățile locale reprezentative.