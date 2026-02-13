Argentina a făcut primul pas spre ratificarea acordului comercial Mercosur – Uniunea Europeană, odată cu aprobarea documentului de către deputaţi în noaptea de joi spre vineri, cu o largă majoritate, votul în Senat fiind aşteptat în săptămânile următoare, transmite AFP.

Argentina devine astfel prima ţară din blocul Mercosur (din care mai fac parte Brazilia, Paraguay şi Uruguay) care avansează spre ratificarea acordului semnat pe 17 ianuarie la Asuncion, transmite Agerpres.

Deputaţii au aprobat acordul cu 203 voturi pentru, 42 împotrivă şi patru abţineri.

Opoziţia peronistă (centru-stânga) s-a arătat divizată, aproximativ jumătate dintre deputaţii săi votând în favoarea tratatului, iar alţii spunând că se tem de o expunere şi o vulnerabilitate sporite pentru mai multe sectoare ale industriei naţionale.

Mai mulţi parlamentari, din diverse tabere politice, au subliniat în timpul dezbaterii caracterul ‘istoric’ al acordului.

La mijlocul lui ianuarie, după 25 de ani de negocieri, ţările Mercosur şi UE au semnat un acord care creează una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, reprezentând 30% din PIB mondial şi peste 700 milioane de consumatori.

Însă Parlamentul European, în linie cu anumite ţări opuse acordului, precum Franţa, a sesizat justiţia europeană cu privire la legalitatea tratatului, suspendând procesul de ratificare. Comisia Europeană are însă dreptul de a-l aplica provizoriu între timp.

Pe lângă acordul cu UE via Mercosur, Argentina preşedintelui ultraliberal Javier Milei, partizanul unei deschideri maximale a economiei, a anunţat săptămâna trecută un acord de comerţ şi investiţii cu Statele Unite, având ca axă majoră reducerea taxelor vamale reciproce.