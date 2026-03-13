Anca Mireanu, fostă membră în boardul Digi24, preia coordonarea publicațiilor din portofoliul Titluri Quality, companie parte a grupului Arcmedia, deținută de omul de afaceri Radu Budeanu. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, care prezintă această numire drept un pas important într-o etapă de dezvoltare a produselor media și de consolidare a structurilor interne de management. Din portofoliul Titluri Quality fac parte mai multe publicații cunoscute din zona de știri, economie, tehnologie și lifestyle, între care Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food, Pets&Cats și TechRider. Potrivit companiei, noua structură de conducere ar urma să urmărească o mai bună coordonare a acestor proiecte editoriale și o eficientizare a modului în care ele colaborează.

Numirea Ancăi Mireanu vine la scurt timp după plecarea sa din grupul Digi, la finalul lunii ianuarie, informație anunțată anterior de Paginademedia.ro. După aproape opt ani petrecuți în boardul Digi24, Mireanu face astfel pasul către un nou rol de conducere într-un alt grup media important de pe piața românească.

În noua poziție Anca Mireanu va coordona activitățile de publishing și va conduce boardul Titluri Quality. Din această structură vor face parte directorii editoriali ai publicațiilor din portofoliu, directorul financiar al grupului și directorul comercial al companiei.

Printre obiectivele imediate anunțate de companie se numără crearea și optimizarea sinergiilor dintre publicațiile din portofoliu. În același timp, grupul vorbește despre implementarea unor noi formate editoriale și despre dezvoltarea unor strategii de distribuție a conținutului, cu scopul de a crește prezența digitală a platformelor media pe care le deține. Mesajul transmis este acela că următoarea perioadă va aduce nu doar schimbări administrative, ci și o repoziționare a produselor editoriale în zona online.

„Sunt onorată să accept această provocare venită din partea unuia dintre cei mai puternici jucători din piaţa media românească, într-un moment important pentru jurnalismul de calitate. ARCMEDIA, prin Titluri Quality SRL, are o amprentă unică, reunind unul dintre cele mai consolidate branduri de presă din România – Mediafax, alături de una dintre cele mai dinamice voci din presa online – G4Media, şi de una dintre cele mai solide platforme de analiză economică – Economedia”, a declarat Anca Mireanu.

„Obiectivul nostru este clar: să construim o structură operaţională solidă care să susţină munca excepţională a echipelor de la Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food şi celelalte publicaţii din portofoliu. Colaborarea în cadrul Board-ului ne va permite să valorificăm expertiza fiecăruia pentru a oferi publicului informaţie verificată, analize relevante şi conţinut jurnalistic de

Din punct de vedere profesional, Anca Mireanu vine în noua poziție cu experiență de management și de construcție editorială. Ea a făcut parte din boardul Digi24 din 2018 și până la începutul anului 2026. Înainte de această etapă, a fost fondatoarea site-ului PSNews.ro și a publicației Edițiadedimineață.ro, proiecte care i-au consolidat profilul în zona media și a managementului de presă.