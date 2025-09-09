Sectorul global al ciocolatei se confruntă cu noi turbulențe după ce Cargill, unul dintre cei mai mari jucători din industria agroalimentară, a decis să suspende operațiunile de măcinare a boabelor de cacao în Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial.

Măsura vine în urma înrăutățirii calității boabelor, care au ajuns la niveluri ce fac procesarea neprofitabilă și chiar riscantă pentru echipamente.

Potrivit surselor din industrie, contactate de foodbusinessmea.com, compania americană s-a confruntat cu niveluri neobișnuit de ridicate de deșeuri, un conținut scăzut de grăsimi și aciditate crescută, toate acestea afectând randamentele și calitatea produsului finit. Este pentru prima dată în ultimele decenii când Cargill își suspendă activitatea în Coasta de Fildeș, o decizie care reflectă gravitatea situației.

S-au procesat 515.055 de tone, cu 4% mai puțin decât anul trecut!

Calitatea slabă a recoltei coincide cu provocările climatice care lovesc întreaga centură de cacao din Africa de Vest. În iulie 2025, activitatea de măcinare în Coasta de Fildeș a scăzut cu 31,2% față de anul precedent, până la 39.301 tone. Cumulat, în sezonul curent s-au procesat 515.055 de tone, cu 4% mai puțin decât anul trecut.

Problemele de aprovizionare se resimt și la nivel logistic: livrările către porturile Abidjan și San Pedro au scăzut cu circa 30% între aprilie și jumătatea lunii august, reducând semnificativ stocurile disponibile pentru procesatori. Situația este critică până la începutul recoltei principale, programată pentru luna octombrie.

Probleme și în Ghana, al doilea producător mondial!

Dificultățile nu sunt limitate la Coasta de Fildeș. În Ghana, al doilea producător mondial, recolta pentru sezonul 2024-2025 este estimată la doar 530.000 de tone, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Producția este afectată de boala lăstarilor umflați, ciuperca păstăilor negre și de îmbătrânirea plantațiilor, factori care limitează capacitatea de regenerare a sectorului.

Producția globală de cacao va scădea cu peste un milion de tone în 2025

Întreruperile de producție au alimentat o volatilitate extremă pe piața internațională: contractele futures la cacao au urcat în primăvară la maxime istorice de peste 12.000 de dolari pe tonă, înainte de a se stabiliza în intervalul 8.000–10.000 de dolari. Prețurile record pun presiune pe marile companii producătoare de ciocolată, care se confruntă cu costuri în creștere și marje tot mai reduse.

Specialiștii estimează că producția globală de cacao va scădea cu peste un milion de tone în 2025, accentuând dezechilibrele dintre cerere și ofertă.

O lovitură pentru ambițiile Coastei de Fildeș

Suspendarea operațiunilor Cargill amenință planurile Coastei de Fildeș de a deveni nu doar principalul producător de cacao, ci și un hub de procesare la nivel global.

În ultimii ani, companii multinaționale precum Barry Callebaut și Olam au investit masiv în extinderea capacităților locale. Totuși, boabele sub standard pun acum sub semnul întrebării sustenabilitatea acestor investiții.

Cargill, de exemplu, a investit 100 de milioane de dolari în 2021 pentru a-și crește capacitatea de procesare la 160.000 de tone anual în Coasta de Fildeș. Suspendarea actuală arată cât de fragilă a devenit această industrie în fața problemelor de calitate și climă.