Acordul UE-Mercosur, motiv de dispută între PNL și PSD / Cele două principale partide din coaliția de guvernare au interpretări diametral opuse despre impactul asupra agriculturii românești

21 ianuarie
acordul-ue-mercosur-motiv-de-disputa-intre-pnl-si-psd foto: freepik.com

Un vot crucial desfășurat miercuri în Parlamentul European, prin care s-a decis trimiterea Acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru verificare, a declanșat o dispută politică acerbă la București, între PNL și PSD oferind interpretări diametral opuse asupra consecințelor acestei decizii pentru fermierii români și industria europeană.

Votul, extrem de strâns, a trecut cu 334 de voturi pentru și 324 împotrivă, o diferență de doar 10 voturi.

