Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”

17 iun. 2026, Retail
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Foto: Sezamo
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Vânzările de înghețată artizanală înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri din categoria deserturilor sezoniere. Datele Sezamo arată că volumul comenzilor aproape s-a triplat odată cu venirea sezonului cald, iar produsele premium câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor.

Clienții care aleg înghețata artizanală cheltuiesc în medie aproximativ 77 de lei pe această categorie. Weekendurile rămân momentul preferat pentru răsfăț, vânzările de înghețată, atât din gama artizanală, cât și din celelalte categorii, fiind cu aproximativ 40% mai mari comparativ cu o zi obișnuită din timpul săptămânii. În topul preferințelor clienților pentru înghețata artizanală se află aromele de fistic, vanilie, brownie fără zahăr, caramel sărat și ciocolată cu lapte.

„Înghețata este una dintre categoriile care reflectă cel mai bine schimbările de comportament ale consumatorilor în sezonul cald. Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane. În același timp, vedem că înghețata nu mai este doar o achiziție impulsivă, ci face parte din cumpărăturile planificate pentru întreaga familie”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

- articolul continuă mai jos -

Aproape 40% dintre clienții care cumpără înghețată artizanală aleg exclusiv produse din această categorie, semn că segmentul premium își formează deja un public fidel. În același timp, peste 60% completează coșul de cumpărături și cu alte tipuri de înghețată. Totodată, variantele fără zahăr și vegane generează deja peste un sfert din volumul înghețatei artizanale comercializate prin platformă.

„Prin colaborarea cu Sezamo, Sweetology a făcut un pas important pentru a aduce înghețata artizanală proprie mai aproape de consumatori. Ne bucurăm să fim prezenți într-o platformă care pune accent pe calitate și pe produse atent selecționate, oferind clienților acces rapid la deserturi realizate din ingrediente naturale și rețete curate”, a declarat Silviu Safta, Manager Sweetology.

sweetology

FotoȘ Sezamo

La nivelul întregii categorii, înghețatele la cutie și caserolă rămân alegerea principală a clienților, urmate de produsele pe băț și la cornet. În paralel, segmentul artizanal continuă să se dezvolte, iar interesul pentru variantele vegane și sorbeturi confirmă diversificarea preferințelor consumatorilor.

Aproape un sfert dintre cumpărători (24%) au inclus înghețată în cel puțin trei comenzi. Recordul aparține unui client care a comandat înghețată în nu mai puțin de 45 de comenzi distincte.

Înghețata este păstrată la temperatură controlată pe tot parcursul procesului de depozitare și livrare. Lanțul termic este menținut permanent, astfel încât produsele să ajungă la destinație în condiții optime, exact așa cum au fost pregătite de producător: perfect congelate și gata de savurat.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
17 iun.
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
Retail
16 iun.
VIDEO | George Tuță, despre prețurile din Piața Amzei: „Cireșele de 40 de lei kilogramul nu s-au vândut, s-au vândut doar cele de 60 de lei”
VIDEO | George Tuță, despre prețurile din Piața Amzei: „Cireșele de 40 de lei kilogramul nu s-au vândut, s-au vândut doar cele de 60 de lei”
Retail
15 iun.
Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani
Donald Trump amenință Franța cu taxe vamale de 100% pentru vin și șampanie dacă nu elimină taxa digitală aplicată giganților tehnologici americani
Retail
12 iun.
Raport internațional: Consumul global de alcool va continua să scadă până în 2035. Vinul, cea mai afectată categorie
Raport internațional: Consumul global de alcool va continua să scadă până în 2035. Vinul, cea mai afectată categorie
Retail
12 iun.
Inflația a urcat la 10,85% în luna mai. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7% într-un an, arată datele INS
Inflația a urcat la 10,85% în luna mai. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7% într-un an, arată datele INS

Cele mai noi articole

VIDEO Ce sunt mochi japonezi? Există și varianta „dochi” comercializată de un faimos supermarket din Spania, dar și rețeta de mochi de dietă care a devenit virală pe rețelele sociale
VIDEO Ce sunt mochi japonezi? Există și varianta „dochi” comercializată de un faimos supermarket din Spania, dar și rețeta de mochi de dietă care a devenit virală pe rețelele sociale
Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional
Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional
Obiceiuri alimentare sănătoase care pot afecta dinții / Dr. Fadi Cherry, medic stomatolog, explică de ce e bine să eviți gustările, fructele uscate și smoothie-urile
Obiceiuri alimentare sănătoase care pot afecta dinții / Dr. Fadi Cherry, medic stomatolog, explică de ce e bine să eviți gustările, fructele uscate și smoothie-urile
APIA a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile de ameliorare a raselor
APIA a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile de ameliorare a raselor
VIDEO | De la ciorba de perișoare la fine dining. Chef Nico Lontras povestește cum a descoperit potențialul gastronomiei românești: „A trebuit să mă arăt pe mine în farfurie”
VIDEO | De la ciorba de perișoare la fine dining. Chef Nico Lontras povestește cum a descoperit potențialul gastronomiei românești: „A trebuit să mă arăt pe mine în farfurie”