Vânzările de înghețată artizanală înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri din categoria deserturilor sezoniere. Datele Sezamo arată că volumul comenzilor aproape s-a triplat odată cu venirea sezonului cald, iar produsele premium câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor.

Clienții care aleg înghețata artizanală cheltuiesc în medie aproximativ 77 de lei pe această categorie. Weekendurile rămân momentul preferat pentru răsfăț, vânzările de înghețată, atât din gama artizanală, cât și din celelalte categorii, fiind cu aproximativ 40% mai mari comparativ cu o zi obișnuită din timpul săptămânii. În topul preferințelor clienților pentru înghețata artizanală se află aromele de fistic, vanilie, brownie fără zahăr, caramel sărat și ciocolată cu lapte.

„Înghețata este una dintre categoriile care reflectă cel mai bine schimbările de comportament ale consumatorilor în sezonul cald. Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane. În același timp, vedem că înghețata nu mai este doar o achiziție impulsivă, ci face parte din cumpărăturile planificate pentru întreaga familie”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

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Aproape 40% dintre clienții care cumpără înghețată artizanală aleg exclusiv produse din această categorie, semn că segmentul premium își formează deja un public fidel. În același timp, peste 60% completează coșul de cumpărături și cu alte tipuri de înghețată. Totodată, variantele fără zahăr și vegane generează deja peste un sfert din volumul înghețatei artizanale comercializate prin platformă.

„Prin colaborarea cu Sezamo, Sweetology a făcut un pas important pentru a aduce înghețata artizanală proprie mai aproape de consumatori. Ne bucurăm să fim prezenți într-o platformă care pune accent pe calitate și pe produse atent selecționate, oferind clienților acces rapid la deserturi realizate din ingrediente naturale și rețete curate”, a declarat Silviu Safta, Manager Sweetology.

La nivelul întregii categorii, înghețatele la cutie și caserolă rămân alegerea principală a clienților, urmate de produsele pe băț și la cornet. În paralel, segmentul artizanal continuă să se dezvolte, iar interesul pentru variantele vegane și sorbeturi confirmă diversificarea preferințelor consumatorilor.

Aproape un sfert dintre cumpărători (24%) au inclus înghețată în cel puțin trei comenzi. Recordul aparține unui client care a comandat înghețată în nu mai puțin de 45 de comenzi distincte.

Înghețata este păstrată la temperatură controlată pe tot parcursul procesului de depozitare și livrare. Lanțul termic este menținut permanent, astfel încât produsele să ajungă la destinație în condiții optime, exact așa cum au fost pregătite de producător: perfect congelate și gata de savurat.

Supermarketul online oferă o selecție de peste 16.000 de produse, precum produse proaspete direct de la fermieri autohtoni, alimente de la artizani locali, dar și branduri internaționale de tip supermarket, toate într-un singur loc. Produsele sunt livrate către clienți din depozitul de 12.000 m2 situat în incinta CTPark, în nordul Bucureștiului, care include spații de depozitare ambientală și unități cu temperatură controlată, ce permit păstrarea produselor în condiții cât mai bune și reducerea costurilor de energie.