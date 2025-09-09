Marți, 9 septembrie, Parlamentul European a dat undă verde definitivă noilor măsuri de prevenire și reducere a risipei alimentare și textile în întreaga UE.

Legislația actualizată va introduce obiective obligatorii de reducere a risipei alimentare, care trebuie implementate la nivel național până la 31 decembrie 2030. Conform acestora, risipa va trebui redusă cu minim 10% în sectorul prelucrării și fabricării alimentelor și 30% pe cap de locuitor în comerțul cu amănuntul, restaurante, servicii alimentare și gospodării. Aceste obiective vor fi calculate în comparație cu cantitatea generată ca medie anuală între 2021 și 2023.

În urma solicitării Parlamentului, țările UE vor trebui să ia măsuri pentru a se asigura că operatorii economici care au un rol semnificativ în prevenirea și generarea de risipă alimentară (care urmează să fie identificați în fiecare țară) facilitează donarea de alimente nevândute care sunt sigure pentru consumul uman.

Și producătorii de textile sunt vizați

Noi reglementări vizează și producătorii de textile în UE. Aceștia vor trebui să acopere costurile de colectare, sortare și reciclare a acestora, prin intermediul unor noi scheme de responsabilitate a producătorului (EPR). Noile proceduri vor fi instituite de fiecare stat membru, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. Aceste prevederi se vor aplica tuturor producătorilor, inclusiv celor care utilizează instrumente de comerț electronic și indiferent dacă sunt stabiliți într-o țară a UE sau în afara Uniunii. Microîntreprinderile vor avea un an suplimentar pentru a se conforma cerințelor EPR.

Noile norme vor acoperi produse precum îmbrăcămintea și accesoriile, pălăriile, încălțămintea, păturile, lenjeria de pat și de bucătărie și perdelele. La inițiativa Parlamentului, țările UE pot, de asemenea, să instituie scheme EPR pentru producătorii de saltele.

Statele membre ar trebui să abordeze, de asemenea, practicile de modă ultra-rapidă și de modă rapidă atunci când decid cu privire la contribuțiile financiare la schemele EPR.

În UE se aruncă 60 de milioane de tone de mâncare anual

Conform normelor de a doua lectură, președintele a anunțat în plen că actul propus a fost considerat adoptat (poziția fusese deja convenită de Consiliu la începutul acestei veri).

Încă din iulie 2023, Comisia a propus o revizuire a normelor UE privind deșeurile, vizând deșeurile alimentare și textile. În fiecare an, în UE se generează aproape 60 de milioane de tone de deșeuri alimentare (132 kg de persoană) și 12,6 milioane de tone de deșeuri textile. Numai îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă 5,2 milioane de tone de deșeuri, echivalentul a 12 kg de deșeuri de persoană în fiecare an. Se estimează că mai puțin de 1% din totalul textilelor din întreaga lume sunt reciclate în produse noi.