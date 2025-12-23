Chiar dacă de Crăciun tindem cu toții să preferăm preparatele tradiționale, câte o excepție de la regulă e mereu binevenită. Excepțiile întăresc în general regula și ne poartă pe teritorii mai puțin cunoscute, explorând gusturi, arome și combinații neașteptate.

Este și cazul fripturii de porc însoțită de o garnitură cu buchet aromatic diferit de cel cu care suntem obișnuiți an de an. Combinația de gust dulce-acrișor vine din bucătăria Extremului Orient, iar folosirea generoasă a mirodeniilor este în general specifică Orientului Mijlociu și Africii, până înspre Mediterana. Dar nu este deloc străin de Europa occidentală acest spirit, care a pătruns de-a lungul secolelor grație migrațiilor, expedițiilor navale și explorărilor coloniale din trecut.

Pentru această reinterpretare a mesei de Crăciun, ingredientele pot fi alese din gama de produse disponibile în magazinele Carrefour, care colaborează cu peste 1.500 de producători locali prin programele Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească și Creștem România BIO, oferind produse românești de calitate, ideale pentru rețete festive.

Iată mai jos o propunere de friptură de Crăciun alternativă, din costițe de porc și garnituri inedite.

Costițe de porc gătite lent

Ingrediente pentru 4 porții

• 1.2 – 1.5 kg coaste de porc gătite lent Carrefour Extra– vin deja condimentate, dar dacă le asociem o garnitură dulce acrișoară mai merită un mic adaos de:

2 linguri de oțet de mer

2 linguri de miere polifloră Drag de România

1 linguriță de ghimbir proaspăt ras

3-4 cuișoare

Preparare

Condimentează costițele cu un amestec din ingredientele de mai sus, combinat ca marinadă. Ele vin deja condimentate, dar pentru un touch oriental și inovativ, adaugă această notă aromatică. Învelește coastele strâns în hârtie de copt și apoi în folie de aluminiu. Încălzește-le 20 minute la cuptor – ele sunt deja slow-cooked, îți mai rămâne doar acest pas foarte rapid și simplu. Carnea va fi fragedă și se va desprinde ușor de pe os.

Coastele de porc Carrefour Extra fac parte din portofoliul dedicat de Crăciun, care pune accent pe ingrediente de calitate și preparate festive speciale.

Garnitură dulce-acrișoară de prune uscate și mere caramelizate

Merele acrișoare și prunele dulcegi completate și ele cu un touch acid vor echilibra grăsimea din carnea de porc, fără să ia nimic din plăcerea unei fripturi de Crăciun reușite.

Ingrediente

4 mere– la Carrefour, găsești mere românești aduse direct de la cooperativele Grădina Noastră din Ciceu, Zărand sau Voinești

din Ciceu, Zărand sau Voinești 100 g prune deshidratate Carrefour La Piață

50 g unt 80% grăsime

1 lingură zahăr brun

2 linguri oțet de mere

Un strop de sos de soia

Vârf de cuțit scorțișoară

Sare, piper

Preparare

Curăță merele și taie-le în felii groase. Scoate sâmburii de la prune. Topește untul într-o tigaie, adaugă merele și zahărul și gătește până devin aurii. Completează cu oțet și sos de soia și lasă pe foc până se formează un sirop gros. La final, adaugă scorțișoară, sare și piper.

Orez negru cu arome asiatice gătit la vapori

Orezul negru este diferit față de cel cu care suntem obișnuiți prin faptul că este mai aromat și are o serie de calități nutritive în plus – mai multe fibre și mai puțin amidon.

Ingrediente

250 g orez negru Carrefour Selection

1 bucată anason stelat

1 baton scorțișoară

1 lingură ulei de susan

Coaja de la o lămâie verde

Preparare

Spală orezul și lasă-l la înmuiat 30 de minute. Gătește orezul la abur într-un rice cooker sau slow cooker, adăugând anasonul și scorțișoara. La final, amestecă cu uleiul de susan și coaja de lime pentru prospețime.

Orezul negru Carrefour Selection adaugă un contrast vizual și gustativ pe farfurie, fiind bogat în fibre și cu un aport nutritiv mai mare decât orezul obișnuit.

Plating

Așează întâi un strat generos de orez negru, care va contrasta cu albul farfuriei și restul preparatelor. Lasă puțin spațiu în lateral.

Deasupra așează 3-4 costițe cu sosul lor glazurat, iar în lateral dispune garnitura de mere și prune dulce-acrișoare.

Pentru maxim efect scenografic, presară câteva semințe de susan și ceva ierburi aromatice proaspete, ideal mentă sau coriandru, dar merg și câteva fire de ceapă verde sau pătrunjel.

Această reinterpretare a mesei de Crăciun arată că tradiția și creativitatea pot coexista perfect. Cu ajutorul Carrefour, poți aduce pe masa ta preparate festive care surprind și încântă gusturile tuturor. Bucură-te de savoare, prospețime și arome autentice, și transformă fiecare masă de sărbători într-un moment memorabil alături de cei dragi.

