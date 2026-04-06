Această rețetă de tartă cu cremă de brânză și fructe necesită un aluat fraged care nu este atât de greu de preparat pe cât se crede…. Și bineînțeles o cremă fină, care are la bază brânza cremă Hochland Crème Clasic. Aluatul se prepară rapid, dacă este lucrat minim, iar umplutura este cremoasă și echilibrată.

Ingrediente

Pentru aluatul fraged:

300 g făină

150 g unt (la temperatura camerei)

75 g zahăr pudră

1 ou întreg

5-6 g sare.

Pentru umplutura de brânză:

o cutie de 200g de cremă de brânză Hochland Crème Clasic

70 g zahăr

1 gălbenuș + 2 ouă întregi

115 ml smântână pentru frișcă (minim 38% grăsime)

O păstaie de vanilie sau esență de vanilie.

Pentru decor:

200 g fructe proaspete (căpșuni, afine sau zmeură)

Zahăr pudră pentru finisare

Preparare tartă cu cremă de brânză

Prepararea aluatului

Într-un bol, amestecați untul cu zahărul pudră până când acesta este complet înglobat.

Încorporați făina treptat. Lucrați „din vârful degetelor” manual, timp de aproximativ 2 minute. Scopul este să amestecați minimul indispensabil pentru ca aluatul să rămână fraged și să nu devină elastic.

Bateți oul cu sarea într-un bol separat, apoi turnați-l peste compoziția de unt și făină. Frământați scurt până obțineți un aluat compact.

Dați aluatului o formă rotundă, înfășurați-l în folie de plastic și lăsați-l la frigider pentru cel puțin 10 minute.

Pregătirea bazei

Întindeți aluatul rece cu un sucitor de lemn până la o grosime de aproximativ 1 cm.

Așezați-l în forma de tartă, înțepați baza cu o furculiță și asigurați-vă că marginile sunt bine fixate.

Prepararea cremei de brânză Hochland

Amestecați bine crema de brânză Hochland Crème Clasic cu zahărul, apoi adăugați primul gălbenuș. Omogenizați compoziția.

Bateți separat cele două ouă întregi cu o furculiță și adăugați-le treptat în amestecul de brânză.

Încorporați smântâna pentru frișcă, semințele sau esența de vanilie. Amestecați până la omogenizare.

Coacerea tartei

Puneți aluatul de tartă în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 10 minute .

Scoateți aluatul și turnați crema de brânză desupra.

Introduceți tarta în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 20-25 de minute.

Servirea