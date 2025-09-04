Salatele nu mai sunt demult doar un simplu complement sau garnitură pe lângă un preparat principal cu carne sau pește. Tendințele alimentației contemporane, care pune accent tot mai mare pe alimentele vegetale, au transformat salatele în feluri principale și complete nutrițional.

Îmbogățind cu proteine un amestec interesant de legume, fructe, verdețuri, ierburi aromatice, pentru a avea toți macronutrienții în aceeași farfurie mai lipsesc doar carbohidrații – cereale boabe, orez, cartofi sau pâine, și ceva grăsimi vegetale sănătoase – preferabil ulei de măsline.

Salatele sunt gustoase, sănătoase, se prepară ușor și se pot transporta ușor – sunt ideale și la birou

În felul acesta, salatele reușesc nu doar că rezolve cu succes una dintre mesele principale, dar au și multe avantaje practice:

-sunt versatile, putem schimba combinația vegetală după preferințe, inspirație și resursele disponibile;

-sunt gustoase și aromate, însuși faptul de a combina mai multe alimente înseamnă mai multe arome și gusturi la un loc și astfel devin apetisante, nu sunt plictisitoare și stimulează creativitatea;

-sunt o combinație de texturi diferite și plăcute la vedere, texturile diferite aduc în final plăcerea de a mânca, sănătos, însă, iar culorile contribuie și ele la efectul de plăcere la masă;

-sunt simplu de preparat și comod de consumat, inclusiv la birou, la un brunch, la o masă la iarbă verde, pe terasă, la plajă sau chiar în parc; iar pentru prepararea lor putem combina legume și fructe preparate la moment cu o componentă proteică pe care o avem deja în frigider;

-sunt mâncarea ideală vara, pentru că le putem prepara folosind alimentelele reci, direct din frigider, dar le și putem ține la frigider cate ore înainte de a le consuma, condimentându-le apoi la moment;

Iată mai jos tot ce putem adăuga într-o salată vegetală ca parte proteică, în funcție de tipul de dietă, de preferințe și de eventuale limitări culturale – unii oameni nu mănâncă anumite tipuri de carne.

Proteine animale de adăugat în salată

Ouă fierte tari sau poșate (fierte fără coajă, în apă), cuburi de omletă sau felii de ou fiert

Ton, macrou, sardine, hering, somon la conservă (în suc propriu sau în ulei)

Piept de pui sau curcan la grătar sau gătit în tigaia grill

Brânzeturi proaspete sau maturate, în cantități mici (feta, mozzarella, telemea, parmezan, cheddar – cuburi sau rase); o notă aparte o face brânza cipriotă halloumi, care nu se topește pe grătar

Prosciutto crud, șuncă de Praga sau șuncă din carne albă, de pui sau curcan (preferabil variante slabe și cu puțină sare)

Resturi de friptură sau de pește la cuptor, fără oase, chiftele, bucăți de cârnați sau cremwurși (alegând variante cât mai sănătoase și fără grăsime)

Proteine vegetale care merg în orice salată