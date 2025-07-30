Sunt seri de vară în care nu ai nevoie de mult ca să simți că trăiești frumos. Doar un apus cald, o masă simplă, oameni cu care să împărtășești povești și un vin care să le lege pe toate. Arezan e acel vin care transformă o simplă cină într-un ritual urban al rafinamentului fără efort.

Iată trei moduri prin care poți face ca o seară obișnuită să devină o experiență memorabilă, cu Arezan în prim-plan:

1. Cina pe terasă cu Arezan Alb și ton pe grătar

Când spui vară spui automat cină afară. Alege o terasă cochetă sau chiar balconul tău de acasă, un file de ton fraged, o salată cu avocado și mango, și pune pe masă un pahar de Arezan Alb. Proaspăt și echilibrat, cu arome florale și fructate, acest vin deschide perfect seara, cu o aciditate fină care se potrivește perfect cu peștele și aromele tropicale.

2. Seară cu prietenii, platouri de vară și Arezan Rosé

Transformă o simplă reuniune într-un moment cu stil. Platingul contează: mozzarella și roșii cherry, prosciutto, măsline marinate, pâine cu maia. Servește totul pe platouri mari și lasă Arezan Rosé să fie piesa de rezistență. E un vin vibrant, cu note de fructe roșii și o delicatețe care face pereche cu orice gustare de vară.

3. Cina târzie cu Arezan Roșu și paste cu trufe

Pentru cei care știu că vinul roșu nu are sezon: Arezan Roșu. Catifelat, intens, cu o structură elegantă și note mature, este perfect pentru serile care se întind până târziu, în ritm lent. Servește-l cu paste cu sos de trufe și parmezan, la lumina lumânărilor, și lasă conversația să curgă.

Indiferent de meniu sau loc, Arezan dă tonul unei seri cu sens. Pentru că vara nu e doar despre căldură, ci despre starea aceea în care totul pare posibil. Iar când vinul are poveste, cina devine ritual.

Descoperă întreaga gamă Arezan de la M1.Murfatlar și transformă-ți serile într-un toast pentru viață.