În perioada sărbătorilor de iarnă, zilele cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună de a aduce pe masă preparate mai ușoare, dar la fel de savuroase. Un meniu construit în jurul peștelui poate fi variat și echilibrat, de la aperitive reci, până la un fel principal simplu, gătit la cuptor.

Meniul de față propune o combinație de gusturi marine și ingrediente românești: icre roșii, sardeluță marinată, o tartă cremoasă cu somon și păstrăv rumenit, servit cu mujdei și roșii dulci. Sunt rețete ușor de pregătit, potrivite atât pentru o masă de sărbătoare, cât și pentru o zi obișnuită în care vrei ceva bun, fără exces.

Bruschette cu icre roșii și cremă de brânză

Ingrediente pentru 4 porții:

120 g icre roșii Carrefour

150 g cremă de brânză naturală

1 lingură zeamă de lămâie (10 ml)

1 lingură ulei de măsline (10 ml)

1 legătură mărar tocat (15 g)

1 baghetă (250 g), tăiată în felii

20 g unt pentru rumenit

Mod de preparare:

Amestecă crema de brânză cu zeama de lămâie, uleiul și mărarul. Rumenește feliile de baghetă în unt, la tigaie sau în cuptor. Unge bruschettele cu crema de brânză, apoi adaugă un strat generos de icre roșii Carrefour. Servește imediat, pentru a păstra textura și prospețimea.

Sardeluță marinată în vin pe pat de legume crude

Ingrediente pentru 4 porții:

200 g sardeluță marinată în vin Drag de România

1 ceapă roșie (80 g), tăiată subțire

1 castravete (120 g), rondele subțiri

1 morcov (70 g), dat pe mandolină

1 lingură ulei de măsline (10 ml)

1 linguriță oțet de mere (5 ml)

piper proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Pune legumele într-un bol și asezonează cu ulei, oțet și piper. Așază sardeluța marinată peste salată. Servește ca aperitiv rece, cu felii de pâine prăjită.

Preparatul este proaspăt, ușor și pune în valoare gustul delicat al peștelui marinat.

Tartă cu somon

Ingrediente pentru o tartă (6 porții):

1 foaie aluat foietaj (300 g)

200 g somon Carrefour Classic, bucăți mici

150 g smântână pentru gătit (20% grăsime)

2 ouă (120 g)

80 g cașcaval ras

1 legătură mărar (15 g)

sare, piper

Mod de preparare:

Așază foietajul într-o tavă de tartă și înțeapă-l cu furculița. Bate smântâna cu ouăle, adaugă cașcavalul, mărarul și somonul. Toarnă compoziția peste aluat. Coace 30-35 de minute la 180°C, până când tarta este aurie și bine închegată. Servește caldă sau la temperatura camerei.

Păstrăv la cuptor cu mujdei și roșii din Grădina Noastră

Ingrediente pentru 4 porții:

4 păstrăvi de Zăganu/Oașa (aprox. 350–400 g fiecare)

400 g roșii românești dulci (de la Grădina Noastră din Căpușu Mare)

5 căței de usturoi (25 g)

1 lingură ulei de măsline (10 ml)

1 linguriță sare (6 g)

½ linguriță piper (2 g)

1 linguriță boia dulce (3 g)

½ legătură pătrunjel (10 g)

1 lămâie (150 g)

Mod de preparare:

Curăță păstrăvii, spală-i și tamponează-i cu prosop de hârtie. Freacă peștii cu sare, piper și boia. Așază roșiile tăiate în jumătăți într-o tavă unsă cu ulei. Așază păstrăvii peste ele. Coace 20-25 de minute la 190°C. În acest timp, pregătește mujdeiul: zdrobește usturoiul, adaugă sare și 2-3 linguri apă rece, apoi zeamă de lămâie. Toarnă mujdeiul peste păstrăv după coacere și presară pătrunjel.

Preparatul este aromat, proaspăt și pune în valoare roșiile românești, care se caramelizează ușor în cuptor.

Gust bun, alegeri echilibrate

Recomandările se aliniază principiilor inițiativei Frigiderul cu Bun Gust, parte din programul Act for Food al Carrefour. Preparatele din acest meniu respectă un echilibru simplu: pește gătit fără excese, legume proaspete și combinații care pun accent pe gustul ingredientelor. Este un exemplu de masă potrivită pentru zilele de sărbătoare, dar ușor de integrat și într-o alimentație echilibrată, chiar și în această perioadă mai bogată.