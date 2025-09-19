Restaurantele, barurile, pub-urile, pizzeriile și gelateriile sunt activitățile economice predilecte prin care organizațiile criminale din Italia reciclează bani, inclusiv în străinătate

Restaurantele, barurile și gelateriile sunt activitățile economice cele mai frecvente prin care ‘ndrangheta, cunoscuta organizație de crimă organizată condusă de pe teritoriul regiunii Calabria, spală bani, spune un procuror, relatează publicația italiană dissapore.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nu toate locațiile HoReCa – italiene dar și în afara teritoriului național – se nasc cu nobilul scop de a delecta papilele clienților. Unele, și nu puține, sunt doar o fațadă care ascunde în spatele ei activități de trafic ilegal ale unor cunoscute organizații criminale italiene.

Nu e ceva ce nu se știe în general, de-a lungul timpului multe rapoarte oficiale au scos în evidență cum acest sector în Italia a fost treptat infiltrat de aceste organizații. Însă apar mereu noi confirmări în acest sens, iar mai nou ancheta desfășurată în cadrul așa zisului proces Eureka, care a trimis pe banca acuzării 81 de persoane în Calabria, confirmă acest trend. Mai mulți membri ’ndrangheta au ales să colaboreze cu justiția în cadrul acestei anchete, dezvăluind mecanismele ascunse din spatele sectorului HoReCa, mai ales în Germania.

Cum folosește ‘ndrangheta locațiile HoReCa

Principala confirmare pe care o aduce procesul Eureka este chiar faptul că activitățile de restaurante reprezintă baza perfectă pentru traficul ilegal.

Baruri, restaurante, gelaterii și pizzerii – după cum explică unul dintre acești colaboratori ai justiției– „sunt folosite atât ca bază operațională atât pentru întâlniri, cât și pentru spălarea banilor. În special, prin intermediul acestor restaurante, traficanții pot justifica cheltuieli și investiții în Italia prin facturi false și declarații mincinoase privind încasările.”

Locul preferat de ’ndrangheta pentru deschiderea acestor localuri este Germania, unde clanurile din San Luca exploatează exact acest sistem bine pus la punct.

Procesul arată, de asemenea, cum organizația criminală calabreză își schimbă modul de operare, „concentrând cea mai mare parte a intereselor sale pe traficul de droguri, care aduce, ca profit, câștiguri mult mai mari și disproporționate față de tradiționalul pizzo (taxa de protecție)”, după cum explică procurorul Diego Capece Minutolo, citat de publicația italiană.

Sentința definitivă în cadrul maxi procesului Eureka este așteptată la final de septembrie, potrivit publicației locale corrieredicalabria.it. Procurorii au cerut în total pentru cei 81 de imputați mai bine de o mie de ani de închisoare, în total.