Grupul german Schwarz, proprietarul retailerului Lidl, şi-a anunţat luni intenţia de a construi un nou centru de date în Germania, care ar urma să coste aproximativ 11 miliarde de euro, transmite DPA, transmite Agerpres.

“Aceasta reprezintă cea mai mare investiţie din istoria firmei”, a declarat Christian Muller, co-director executiv la Schwarz Digits, filiala digitală a grupului Schwarz. Muller a participat la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcţie la Lubbenau, la sud de Berlin.

Prima fază de construcţie a noului centru de date este programată să fie finalizată până la sfârşitul anului 2027. Potrivit companiei, centrul de date va fi alimentat cu energie regenerabilă.

Grupul Schwarz, unul dintre cele mai importante grupuri de retail din lume, activează în 30 de ţări, cu peste 13.900 de magazine şi aproximativ 575.000 de angajaţi. Grupul Schwarz are sediul în Neckarsulm, Baden-Wurttemberg, Germania.

În România, grupul operează reţelele de magazine Kaufland şi Lidl şi şi-a anunţat intenţia de a prelua magazinele La Cocoş.