Prima înghețată preparată din lapte de cartofi. Ce este potato milk și care e diferența față de celelalte tipuri de băuturi vegetale alterntive la lapte

Compania suedeză DUG Foodtech lansează prima înghețată din lume preparată din lapte de cartofi: 100% vegetal, fără lactoză, vegan și fără gluten. Produsul urmează să fie prezentat de curând la târgul internațional Host Milano 2025 (17-21 octombrie) și reprezintă o inovație absolută pentru piața europeană: prima înghețată din lume realizat cu lapte de cartof, o băutură vegetală fără lactoză, vegană și fără gluten.

O inovație care marchează o schimbare de paradigmă pentru cei care urmează diete pe bază de plante sau sunt intoleranți la lactoză, oferind o alternativă gustoasă și cremoasă la varianta clasică, relatează foodaffairs.it.

Laptele de cartof DUG: inovație și sustenabilitate

Dezvoltat în Suedia și lansat pe piață în 2022, DUG este primul lapte de cartof din lume, creat pentru a valorifica sustenabilitatea și versatilitatea acestui ingredient. Băutura, disponibilă în variantele Original, Barista și Unsweetened Barista, este 100% vegetală, fără gluten și lactoză, și răspunde cererii tot mai mari de alternative la lactatele tradiționale.

Laptele de cartof DUG se remarcă prin gustul său neutru și culoarea albă naturală, care îl fac ideal pentru numeroase preparate: de la cappuccino și deserturi, până la înghețata artizanală. Datorită consistenței sale cremoase și capacității de a produce o spumă densă și stabilă, este perfect și pentru utilizarea sa și în HoReCa.

Iar dacă laptele există deja, acum apare și înghețata preparată din el, care se pregătește să debuteze la târgul de la Milano. A fost creată de DUG Foodtech în colaborare cu Il Mustacchio Gelateria, fiind prima înghețată artizanală din lume realizată din lapte de cartof, disponibilă în aromele alună și fistic. O creație care unește excelența artizanală italiană cu cercetarea tehnologică suedeză, oferind o experiență gustativă inovatoare și incluzivă.

Un viitor mai incluziv și mai sustenabil

„Suntem entuziasmați să prezentăm această noutate unică – primul lapte de cartof din lume – gelatierilor italieni și internaționali la Host Milano 2025”, declară Helene Nielsen, CEO al DUG Foodtech. „Prin băutura noastră vegetală vrem să deschidem drumul către un viitor mai inclusiv, sustenabil și plin de savoare. Pentru prima dată, înghețata devine cu adevărat pentru toți: fără lactoză, vegană și fără gluten, dar cu aceeași plăcere și cremozitate ca întotdeauna. Abia așteptăm să împărtășim această inovație cu profesioniștii din domeniu”, a mai spus ea.

Ce gust și ce proprietăți are laptele de cartofi

Laptele de cartofi Dug s-a născut în 2017, din colaborarea start-up-ului suedez Veg of Lund cu Universitatea din Lund, Suedia. Cercetătorii au reușit, printr-un proces de amestecare la cald a cartofilor, să obțină o băutură cremoasă, asemănătoare ca textură și culoare cu laptele de vacă, explică publicația fruitbookmagazine.it. Dug este bogat în proteine, fibre și vitamine (D, riboflavină, B12 și acid folic), dar are un conținut redus de grăsimi și zaharuri. În plus, nu conține lactoză, lapte, soia, gluten sau fructe cu coajă lemnoasă, fiind astfel o opțiune sigură pentru persoanele cu intoleranțe sau alergii alimentare, în contextul în care realitatea a demonstrat că și unele versiuni de lapte vegetal pot cauza alergii. Până în prezent, Veg of Lund a creat trei versiuni ale laptelui de cartofi brevetat: Dug pentru uz casnic ,

Dug “barista” , ideal pentru obținerea spumei de lapte,

Dug fără zaharuri adăugate. Lansat inițial doar pe piața suedeză, Dug s-a extins treptat în Marea Britanie, unde poate fi găsit pe Amazon, Ocado, în lanțurile Waitrose și Whole Foods Market, precum și în câteva piețe celebre din Londra. Se mai vinde, mai nou, în Spania, dar și în China.

Potrivit revistei La Cucina Italiana, legat de gustul laptelui de cartofi, părerile sunt împărțite. Cei care l-au încercat deja spun că amintește de mirosul piureului de cartofi, în timp ce alții îl asociază mai degrabă cu mirosul de cartofi cruzi. În fine, alții spun că seamănă mai degrabă cu o băutură din fasole.