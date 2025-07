Analiza prețurilor la alimente arată diferențe semnificative între orașele europene, chiar și între cele din același țară. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, Euronews Business a încercat să analizeze în detaliu raportul „Grocery Index” al Deutsche Bank. Din date reiese și unde un coș de cumpărături este cel mai ieftin și unde cel mai scump.

Cumpărăturile săptămânale de alimente sunt o cheltuială inevitabilă pentru toată lumea, dar prețurile la alimente în Europa variază semnificativ între orașe. „Grocery Index” al Institutului de Cercetare Deutsche Bank arată unde un coș de cumpărături tipic în 2025 este cel mai scump în orașele din Europa. Indexul compară costurile alimentare din marile orașe ale lumii, inclusiv multe de pe vechiul continent, iar pentru calcule s-au folosit prețurile ponderate ale unor alimente de bază, precum lapte, pâine, ouă, fructe și carne. Fiecare oraș primește un scor, baza de comparație este New York, cotat cu scorul de 100. Indexul ia în calcul doar prețurile, datele nefiind încrucișate cu puterea de cumpărare

Cele mai scumpe cumpărături sunt în orașele din Elveția

Dintre orașele europene, Geneva se află pe primul loc în Grocery Index ca fiind cel mai scump oraș la nivel global. Scorul său este 106, ceea ce înseamnă că prețurile alimentelor sunt cu 6% mai mari decât în New York. Cu alte cuvinte, un coș care costă 100 € în New York ar costa 106 € în Geneva. Un alt oraș elvețian, Zurich, se clasează pe locul al doilea în Europa, cu un scor de 103.

Acestea sunt singurele orașe europene mai scumpe decât New York, folosit ca bază în calcularea indexului. Toate cele cinci orașe americane incluse – San Francisco, New York, Boston, Chicago și Los Angeles- sunt mai scumpe decât toate orașele europene, cu excepția Genevei și Zurichului. San Francisco se află, de asemenea, deasupra New York-ului, cu un scor de 104.

Următoarele trei orașe cele mai scumpe din Europa sunt Oslo (78), Paris (71) și Luxemburg (66). Deși sunt considerabil mai ieftine decât New York și orașele elvețiene, ele completează top cinci în Europa.

Multe orașe europene au scoruri între 58 și 63, considerate interval mediu. Printre acestea se numără: Helsinki (63), Viena (63), Copenhaga (63), Milano (62), Londra (62), Bruxelles (61), Edinburgh (61), Frankfurt (58), Dublin (58), Amsterdam (58), Munchen (58) și Stockholm (58).

Budapesta și Varșovia oferă cele mai ieftine alimente

Grupul cel mai ieftin include orașe cu scoruri de 55 și mai jos. Printre ele, Budapesta și Varșovia (ambele cu scor 37) sunt cele mai ieftine orașe europene de pe listă. Asta înseamnă că un coș de cumpărături care costă 100 € în New York ar costa doar 37 € în capitalele Ungariei și Poloniei.

Alte orașe cu scoruri foarte mici includ Istanbul (39), Praga (42), Lisabona (44), Atena (46), Madrid (46), Barcelona (49), Roma (51), Birmingham (51) și Berlin (55).

La nivel global, Cairo are cel mai mic scor, doar 20 de puncte. Asta înseamnă că un coș alimentar din New York costă de cinci ori mai mult decât în Cairo.

Dintre capitalele UE, cele mai scumpe cumpărături sunt la Paris

Printre capitalele celor mai mari cinci economii europene, Franța este cea mai scumpă și Spania cea mai ieftină în ceea ce privește prețurile la alimente. Scorurile lor sunt: Paris (71), Londra (62), Berlin (55), Roma (51) și Madrid (46).

Asta înseamnă că, în timp ce un coș alimentar costă 71 € în Paris, același coș costă doar 46 € în Madrid. Capitala Franței este, astfel, cu 54% mai scumpă decât capitala Spaniei.

Parisul este, de asemenea, semnificativ mai scump decât Roma (cu 39%) și Berlin (cu 29%). Comparativ cu Londra, diferența este mai mică: Parisul este cu 15% mai scump.