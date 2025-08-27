Piept de pui alla pizzaiola, un comfort food care înglobează perfect în el aromele verii și savoarea brânzei mozzarella

Piept de pui alla pizzaiola – un clasic al verilor italiene din multe motive. Este ca un numitor comun gastronomic, pune de acord pe toată lumea, și totodată o soluție simplă și savuroasă de a profita de dulceața rosiilor verii.

Orice rețetă alla pizzaiola – fie că sunt paste, cartofi, vinete sau carne – se traduce printr-o combinație rapidă de suc de roșii cu ulei de măsline, usturoi și oregano, peste care se așează, împăciuitor, felii subțiri de mozzarella. Sau cuburi, dacă e vorba de paste.

Un amestec de ingrediente simple și proaspete în total spirit mediteranean, adăugate, în cazul de față peste felii de piept de pui. Aripile și pulpele se pretează la a fi gătite în mai multe maniere, pentru că au în compoziție mai multă grăsime și colagen. În cazul pieptului, este ideal ca el să fie completat cu ingrediente care să îl facă mai fraged, cum e cazul celei de față.

Este un preparat rustic, simplu și rapid dar plin de savoare care se pretează la fel de bine la prânz sau la cină, servit, la modul ideal, cu piure de cartofi sau cartofi la cuptor.

Ingrediente pentru 4 porții de piept de pui alla pizzaiola

2 piepți de pui

4 felii serioase de mozzarella

roșii decojite, ideal proaspete (500 g)

2 căței de usturoi

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

oregano uscat, după gust

sare, după gust

pătrunjel proaspăt tocat, sau busuioc

piper, după gust

Procedeu