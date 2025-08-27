Piept de pui alla pizzaiola, un comfort food care înglobează perfect în el aromele verii și savoarea brânzei mozzarella

Piept de pui alla pizzaiola – un clasic al verilor italiene din multe motive. Este ca un numitor comun gastronomic, pune de acord pe toată lumea, și totodată o soluție simplă și savuroasă de a profita de dulceața rosiilor verii.
Orice rețetă alla pizzaiola – fie că sunt paste, cartofi, vinete sau carne – se traduce printr-o combinație rapidă de suc de roșii cu ulei de măsline, usturoi și oregano, peste care se așează, împăciuitor, felii subțiri de mozzarella. Sau cuburi, dacă e vorba de paste.
Un amestec de ingrediente simple și proaspete în total spirit mediteranean, adăugate, în cazul de față peste felii de piept de pui. Aripile și pulpele se pretează la a fi gătite în mai multe maniere, pentru că au în compoziție mai multă grăsime și colagen. În cazul pieptului, este ideal ca el să fie completat cu ingrediente care să îl facă mai fraged, cum e cazul celei de față.
Este un preparat rustic, simplu și rapid dar plin de savoare care se pretează la fel de bine la prânz sau la cină, servit, la modul ideal, cu piure de cartofi sau cartofi la cuptor.
Ingrediente pentru 4 porții de piept de pui alla pizzaiola
2 piepți de pui
4 felii serioase de mozzarella
roșii decojite, ideal proaspete (500 g)
2 căței de usturoi
2 linguri de ulei de măsline extravirgin
oregano uscat, după gust
sare, după gust
pătrunjel proaspăt tocat, sau busuioc
piper, după gust
Procedeu
Încălzește uleiul de măsline extravirgin într-o tigaie încăpătoare. Adaugă bucățile de piept de pui tăiate fiecare în jumătate și presărate cu sare și piper în prealabil. Gătește-le pe ambele părți până devin aurii și bine pătrunse, aproximativ 5 minute pe fiecare parte, la foc mediu. Când sunt gata, scoate-le pe o farfurie și lasă-le deoparte.
În aceeași tigaie, dacă e nevoie adaugă puțin ulei și călește cățeii de usturoi curățați și ușor zdrobiți. Când usturoiul devine auriu, scoate-l și adaugă roșiile decojite zdrobite cu furculița. Lasă sosul să fiarbă la foc mediu aproximativ 10 minute, până se îngroașă puțin. Dacă e prea acid, adaugă un praf de zahăr. Condimentează cu oregano, sare și piper.
Pune din nou feliile de pui în tigaie, acoperindu-le bine cu sosul de roșii. Redu focul și lasă să fiarbă alte 5 minute, pentru ca puiul să prindă aroma sosului și gusturile să se întrepătrundă. Stinge focul, adaugă feliile de mozzarella peste carnea de pui, pune capacul la loc și lasă așa câteva minute, cât timp așezi masa.
Pieptul de pui alla pizzaiola servește-l cu mult sos deasupra și, dacă dorești, presară pătrunjel proaspăt tocat sau frunze de busuioc rupte cu mâna. Este ideal cu piure de cartofi sau cartofi la cuptor. Dar merge foarte bine și cu pâine crocantă de calitate, pe care sosul o cere, sau cu orez simplu.