Piața franceză a berii, după doi ani de scădere, s-a stabilizat în 2025, în ciuda închiderii a peste 200 de fabrici și a creșterii opțiunilor fără alcool, a transmis asociația comercială Berarii Franței.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cei doi ani de scădere (-7% între 2022 și 2024) au slăbit sectorul. În 2025, volumele de bere consumată acasă au crescut ușor (+1,2% în supermarketuri și hipermarketuri, potrivit NielsenIQ). Cu toate acestea, Berarii Franței estimează o scădere de 1,5% a consumului în afara casei (în cafenele, restaurante, hoteluri etc.), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din vânzările de bere, potrivit Le Figaro.

Vara trecută, o perioadă cheie, a înregistrat o creștere de 1,4% față de vara anului 2024, marcată de vreme nefavorabilă. În iulie și august, s-au vândut cu 600.000 de litri mai mult de bere fără alcool față de aceeași perioadă din 2024, fără a se inversa tendința anuală.

Acest segment a crescut cu 11,5% față de anul precedent, iar cota sa se apropie acum de 6% din piața din supermarketuri. Printre motivele acestei creșteri se numără „o selecție mai largă: acum puteți găsi IPA-uri, beri chihlimbar … fără alcool”, a explicat pentru AFP Magali Filhue, delegat general al berarilor din Franța.

Franța, cel mai mic consum de bere

Franța rămâne țara cu cel mai mic consum de bere din UE (33 de litri pe cap de locuitor), dar are și cel mai mare număr de fabrici de bere (aproximativ 2.500, dintre care 96% sunt întreprinderi foarte mici și mici), notează Brewers of France.

Sectorul își pune accentul pe capacitățile de diversificare. Pe lângă berea fără alcool, tendința rămâne concentrată pe IPA, pilsner (blonde) pe piața principală și beri speciale. În ceea ce privește ambalajele, în 2025 s-a înregistrat o creștere a dozelor în supermarketuri (una din patru beri vândute) și a sticlelor de 75 cl.