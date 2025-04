Cum mi-am petrecut „Pana de curent” din Spania/ Magazine golite de apă și conserve și întoarcerea la viața fără mobil/ De ce e bine să ai în casă kit-ul de supraviețuire pentru 72 de ore

Cu trei ani în urmă pe una dintre platformele de streaming a apărut serialul „Apagon”(Pană de curent). Pornind de la întâmplări de acest fel din diverse colțuri ale lumii, producătorii imaginaseră o pană de curent care paralizase întreaga Spanie: oameni sub spectrul panicii, o lume prăbușită în haos și niște autorități care acceptau că sunt complet depășite. Atunci când vizionezi serialul ai o mică strângere de inimă la gândul că așa ceva s-ar putea petrece, dar te muți pe un film mai vesel, intri pe contul de TikTok și deja ai uitat.

Și vine și ziua în care se întâmplă. Pentru mine acea zi a fost ieri. Locuiesc în Spania de câțiva ani, iar luni 28 aprilie, puțin după miezul zilei, aspiratorul s-a oprit, televizoruul s-a stins și m-am trezit fără net în fața laptopului pe care scriam un articol. Siguranța nu sărise, am ieșit în stradă și vecinii mi-au spus ca nici la ei nu e curent. Primul semn de întrebare a apărut când am văzut că nici date pe telefon nu am, iar telefoanele mobile nu merg. Trei secunde am reușit să deschid site-ul televiziunii spaniole care titra: Pană de curent generală în Spania. Și acela e momentul când intri în panică.

Prima decizie: „Hai la magazin”

În câteva ore rafturile de apă și conserve s-au golit. Oamenii cumpărau cu baxurile apă, sucuri, umpleau cărucioarele cu borcane cu legume gătite, conserve de pește, crackeri sau biscuiți. Magazinele mici nu acceptau decât cash, supermarketurile dotate cu generatoare de siguranță încă aveau lumină și cu puțin noroc mergeau și cardurile.

Pasul doi: „Mergem la bancă”

Următorul duș rece e când realizezi că n-ai decât 20 de euro cash în portofel. Fuga la bancă unde nimic nu merge, iar funcționarele dau din umeri.

Vrei să-ți încarci mobilul în mașină și vezi că n-ai benzină în rezervor

Excludem cazul deja disperat al mașinii electrice, dar se poate întâmpla să fi omis în ultimele zile să alimentezi chiar și mașina diesel. Din păcate pompele de combustibil se opresc o dată cu lumina electrică. Trenurile sunt blocate, metroul deja s-a închis. Disponibile în oraș rămân doar autobuzele, peste care se revarsă o mare de oameni disperați care trebuie să ajungă acasă, la școală să ia copilul sau pur și simplu sunt cuprinși de panică. Cineva mi-a povestit ca a mers 15 km din centrul Barcelonei până în localitatea de domiciliu, pentru că i-a fost imposibil să se urce într-un autobuz.

Din fericire, în zona în care locuim a fost mai ușor. Curentul a revenit după 8 ore, la căderea întunericului aveam lumină, telefon, internet, stațiile de benzină s-au deschis (deși cozile mi-au amintit de cele de pe vremea comunismului). Dar numai în jumătate de țară pana de curent s-a sfârșit la venirea serii. Cealaltă jumătate a rămas la lumina lumânării, fără tehnologie, fără frigider, iar la etajele superioare și fără apă.

(articolul continuă mai jos) Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

De ce e obligatoriu să ne asigurăm că într-un colț al casei există kit-ul de supraviețuire

Ne va da un mare conform psihic în situații critice. Să știi că ai 6 litri de apă de persoană, 2 kg de mâncare, câteva baterii, o lanternă, un radio, o cutie cu lumânări este fundamental. Acum câteva zile și eu aș fi spus că așa ceva nu se poate întâmpla, dar când imposibilul se petrece, e bine să ne găsească pregătiți.

Alte sfaturi pentru astfel de momente: nu aruncați vechile cutii de chibrituri din casă și nu deschideți ușa frigiderului sau congelatorului decât pentru strictul necesar. Pe lângă nevoia de a aprinde o lumânare pe întuneric, aragazul modern cu gaz se aprinde cu scânteie electrică. Fără un chibrit nu veți putea încălzi sau prepara mâncarea. Iar frigiderul ținut cât mai mult timp închis va conserva alimentele la o temperatură acceptabilă pentru 24-48 de ore.