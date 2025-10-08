Tonul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de pește la nivel mondial și, totodată, un aliment esențial în cadrul dietei mediteraneene. Bogat în proteine de înaltă calitate, acizi grași Omega-3, vitamine și minerale, tonul oferă o combinație echilibrată de nutrienți de care copiii au nevoie pentru creștere și dezvoltare.

De ce este bun tonul pentru copii?

Aduce în dietă proteine de calitate, contribuind la dezvoltarea masei musculare și la susținerea sistemului imunitar.

Conține acizi grași Omega-3, care sprijină sănătatea creierului, a vederii și a inimii. Studiile arată că o dietă bogată în pește poate îmbunătăți memoria și concentrarea copiilor.

Pentru vitaminele și mineralele pe care tonul le furnizează: vitamina D, vitaminele B12 și B6, dar și mineralele esențiale precum seleniul, magneziul și fosforul.

Nu în ultimul rând, pentru echilibrul caloric, deoarece tonul este un aliment sățios, dar sărac în grăsimi saturate, ceea ce îl face potrivit pentru o alimentație sănătoasă pe termen lung.

Tonul în dieta mediteraneană a copiilor

Dieta mediteraneană, considerată una dintre cele mai sănătoase din lume, încurajează consumul de pește de două-trei ori pe săptămână, inclusiv ton. Acesta poate înlocui carnea roșie sau mezelurile din pachețelul copiilor, oferind o sursă de proteine mai curată și mai prietenoasă cu sănătatea. În plus, gustul delicat și textura tonului îl fac ușor de integrat în diverse rețete pe care cei mici le acceptă cu plăcere.

Trei rețete simple de pachețel cu ton pentru școală

1. Sandwich cu ton și legume crocante

Ingrediente : 2 felii de pâine integrală, 2 linguri ton Rio Mare (în suc propriu), 1 lingură iaurt grecesc, castravete feliat, morcov ras, frunze de salată.

Preparare: Se amestecă tonul cu iaurtul, apoi se întinde crema obținută pe pâine. Se adaugă legumele și se închide sandwich-ul cu a doua felie de pâine.

2. Salată de paste cu ton

Ingrediente : paste integrale scurte, ton Insalatissime Rio Mare cu porumb, roșii cherry, un strop de ulei de măsline.

Preparare: Se fierb pastele, se scurg și se amestecă cu restul ingredientelor. Se păstrează într-o caserolă cu capac. Este un preparat hrănitor și ușor de mâncat la școală.

3. Rulouri de tortilla cu ton și avocado

Ingrediente : 1 lipie tortilla, ton Rio Mare în ulei de măsline, jumătate de avocado pasat, frunze de baby spanac, câteva fâșii de ardei roșu.

Preparare: Se unge tortilla cu avocado, se adaugă tonul și legumele, apoi se rulează strâns și se taie în bucăți mici. Se poate prinde cu scobitori pentru a fi mai ușor de manevrat.



Tonul este așadar un aliment versatil și nutritiv, care poate deveni baza unui pachețel sănătos și atractiv pentru copii. Integrat în dieta mediteraneană, acesta sprijină creșterea armonioasă și oferă energie pentru o zi plină la școală