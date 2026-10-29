Piața înghețatei artizanale din România depășește 70 de milioane de euro și cuprinde aproximativ 450 de gelaterii, potrivit unei analize de piață prezentate în cadrul evenimentului DISCOVER GELATO, organizat la București în perioada 27–28 octombrie. Inițiativa a reunit specialiști și companii italiene din domeniu, cu demonstrații practice, masterclass-uri și întâlniri profesionale dedicate ingredientelor, echipamentelor și tehnicilor de preparare a înghețatei artizanale.

DISCOVER GELATO – Tasteful. Fancy. Profitable a fost promovat de ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, prin biroul de la București, în colaborare cu Unione Italiana Food și ACOMAG. Evenimentul a deschis în România cea de-a XI-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume, inițiativă coordonată de Ambasada Italiei la București, care promovează cultura gastronomică italiană și lanțurile de producție asociate acesteia.

Tema ediției din 2026 este „Bucătăria italiană, patrimoniu UNESCO: teritorii și filiere de excelență”. Săptămâna Bucătăriei Italiene în Lume este promovată de Ministerul Italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale, în colaborare cu Ministerul Italian al Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor, ICE, asociațiile profesionale și principalii actori din sector.

Piața înghețatei artizanale din România

Potrivit estimărilor din analiza de piață dedicată sectorului, segmentul înghețatei artizanale din România depășește 70 de milioane de euro. Rețeaua cuprinde aproximativ 450 de gelaterii și alte 550 de baruri, cofetării și restaurante care oferă înghețată artizanală.

Consumul pe cap de locuitor a fost estimat la circa trei litri în 2024, nivel care, potrivit analizei prezentate, indică un potențial de dezvoltare a pieței.

Cererea reflectă interesul pentru calitatea ingredientelor, prospețime, originalitatea gusturilor și experiența de consum. Există, totodată, o atenție tot mai mare pentru produsele care răspund unor nevoi alimentare diferite. Bucureștiul și Cluj-Napoca se numără printre centrele urbane importante pentru acest sector, alături de alte orașe cu o scenă gastronomică dinamică.

Oferta italiană cuprinde ingrediente și semifabricate, utilaje, vitrine frigorifice, echipamente profesionale și formare tehnică. Potrivit organizatorilor, aceste resurse pot contribui atât la dezvoltarea unor noi afaceri, cât și la evoluția celor deja existente pe piața românească.

Schimburile comerciale dintre România și Italia

Datele comerciale prezentate în cadrul evenimentului arată că importurile României din Italia în sectoarele agroalimentare, corespunzătoare capitolelor vamale 01–24, au ajuns în 2025 la aproximativ 1,135 miliarde de euro, în creștere cu 11,85% față de 2024.

În primul semestru din 2026, valoarea importurilor a fost de aproximativ 584,3 milioane de euro, cu 5,59% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Evoluții pozitive au fost raportate și în sectorul tehnologiilor alimentare. În prima jumătate a anului 2026, importurile României de vitrine și rafturi frigorifice destinate păstrării alimentelor necongelate, încadrate la codul vamal 84185019, au însumat aproximativ 40,5 milioane de euro, în creștere cu 6,75% față de aceeași perioadă din 2025.

Livrările din Italia au reprezentat aproximativ 7 milioane de euro, cu 2,89% mai mult decât în primul semestru al anului trecut. Cota de piață a Italiei a fost de 17,27%, țara numărându-se printre principalii furnizori ai României pentru un segment relevant pentru gelaterii și operatorii din industria ospitalității.

Tradiție, tehnologie și formare profesională

DISCOVER GELATO și-a propus să prezinte contribuția întregului lanț italian de producție la dezvoltarea înghețatei artizanale, de la selecția ingredientelor și formularea rețetelor până la tehnicile de preparare, tehnologiile de producție și păstrare, prezentarea produsului și formarea profesioniștilor.

Participarea Unione Italiana Food și ACOMAG a evidențiat colaborarea dintre producătorii de ingrediente, companiile care furnizează utilaje și echipamente și specialiștii din domeniu.

„Suntem încântați să inaugurăm în România cea de-a XI-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume cu DISCOVER GELATO, o inițiativă care pune în valoare nu doar unul dintre cele mai reprezentative produse ale tradiției gastronomice italiene, ci și întreaga filieră care face posibil acest produs: de la calitatea materiilor prime la tehnologiile și echipamentele specializate, până la competențele profesionale și capacitatea de inovare a companiilor.

România reprezintă o piață de interes pentru companiile italiene, după cum demonstrează evoluția schimburilor agroalimentare și prezența Italiei printre principalii furnizori într-un segment al tehnologiilor alimentare deosebit de relevant pentru activitățile de gelaterie și restaurație. Și segmentul înghețatei artizanale prezintă perspective interesante, susținute de atenția acordată calității, ingredientelor și inovației.

Prin DISCOVER GELATO ne propunem să favorizăm întâlnirea dintre know-how-ul italian și nevoile pieței românești, promovând formarea, schimbul de cunoștințe și noi oportunități de colaborare comercială între companiile celor două țări”, a declarat Alessandra Capobianco, directoarea Biroului ICE de la București.

Carlotta Fabbri, președinta Grupului Produse pentru Gelato din cadrul Unione Italiana Food, a subliniat importanța colaborării dintre companiile care contribuie la producția de înghețată artizanală.

„Înghețata artizanală italiană nu este un simplu produs, ci rezultatul unui sistem care reunește companii, ingrediente, tehnologii, echipamente, competențe și formare. Un patrimoniu Made in Italy, capabil să îmbine tradiția cu inovația și să genereze noi oportunități de colaborare și dezvoltare pe piețe emergente, cu un potențial ridicat. Prin DISCOVER GELATO dorim să aducem în România cunoștințele și valoarea acestui model, construit în timp și recunoscut la nivel internațional”, a declarat aceasta.

Masterclass-uri și întâlniri cu profesioniștii din industrie

Programul evenimentului a fost împărțit în două zile, cu activități dedicate unor categorii diferite de participanți.

Pe 27 octombrie, activitățile au fost dedicate studenților și formării profesionale. Programul a inclus demonstrații și masterclass-uri susținute de Giancarlo Timballo, președinte de onoare al Gelato World Cup, care le-a prezentat participanților tehnici și experiențe din domeniul înghețatei artizanale italiene.

Ziua de 28 octombrie a fost dedicată profesioniștilor și operatorilor economici. Programul a reunit reprezentanți ai industriei italiene, companii, specialiști și parteneri de dialog de pe piața românească, cu discuții despre materii prime, tehnologii și soluții pentru producția și prezentarea înghețatei artizanale.

Participarea a aproximativ zece companii italiene a oferit ocazia prezentării produselor, echipamentelor și competențelor din sector și a facilitat întâlnirile dintre operatori. Printre participanți s-au numărat Michele Bartyan, președintele ACOMAG, Carlotta Fabbri, președinta Grupului Produse pentru Gelato din cadrul Unione Italiana Food, și Fabio Chiarabini, consilier al aceluiași grup.

Cine sunt organizatorii și partenerii

ICE – Italian Trade Agency este agenția guvernamentală care sprijină internaționalizarea companiilor italiene și promovează investițiile străine în Italia. Prin rețeaua sa internațională, instituția susține dezvoltarea parteneriatelor comerciale, accesul pe piețele externe și promovarea produselor și tehnologiilor italiene. În 2026, agenția marchează 100 de ani de activitate. Biroul din București este prezent în România din 1969 și activează, de asemenea, pe piața din Republica Moldova.

ACOMAG este asociația profesională care reunește producători de mașini, vitrine și mobilier destinate producției de înghețată artizanală. Companiile membre au o cifră de afaceri anuală cumulată de peste 650 de milioane de euro și aproximativ 2.400 de angajați, reprezentând peste 85% din piața mondială a sectorului. Organizația este implicată în analiza, comunicarea, promovarea și dezvoltarea pieței înghețatei de calitate, în Italia și în străinătate.

Gelato e Cultura – Gelato World Cup organizează de peste douăzeci de ani Cupa Mondială de Înghețată, competiție internațională care reunește echipe din întreaga lume și pune în valoare competențele tehnice și creativitatea profesioniștilor. Competiția se desfășoară în cadrul SIGEP WORLD, iar următoarea ediție este programată la Rimini, în ianuarie 2028.

Unione Italiana Food reunește peste 530 de companii din mai mult de 26 de categorii de produse, cu aproximativ 100.000 de angajați și o cifră de afaceri totală de 58 de miliarde de euro. Grupul Produse pentru Gelato reunește producători italieni de ingrediente și semifabricate pentru gelaterii, cu o cifră de afaceri de aproximativ un miliard de euro și o cotă de 80% din piața ingredientelor pentru înghețata artizanală.

Prin DISCOVER GELATO, ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Unione Italiana Food și ACOMAG au urmărit să promoveze în România înghețata artizanală italiană și competențele, tehnologiile și relațiile profesionale care susțin dezvoltarea acestui sector, încurajând schimbul de experiență și colaborarea dintre companiile italiene și cele românești.