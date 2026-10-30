De Halloween, usturoiul românesc devine vedeta incontestabilă în centrul Capitalei. În weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, restaurantul Ciorbărie (Strada Mihai Eminescu 114–116) îmbină tradiția populară de alungare a spiritelor rele cu gastronomia autentică în cadrul evenimentului „Zilele Usturoiului la Ciorbărie”.

Desfășurat între orele 12:00 și 22:00, în colaborare cu restaurantul RUAL de la aceeași adresă, evenimentul aduce în fața bucureștenilor o piață de toamnă, meniuri în ediție limitată, concursuri cu premii, ateliere dedicate mujdeiului și proiecția filmului de comedie „Usturoi”. Pentru confortul vizitatorilor în caz de vreme nefavorabilă, organizatorii au pregătit spații de rezervare în interiorul restaurantului RUAL.

Meniu tematic, ciorbe speciale și „licori vrăjite”

Oferta culinară a celor două zile este concepută de doi bucătari cunoscuți:

Chef Laurențiu Hairadin semnează meniul de specialități culinare cu usturoi românesc.

Chef Albert Cristian pregătește o serie de ciorbe speciale în ediție limitată.

Meniul gastronomic va fi completat de preparate și prăjituri pe bază de dovleac, produse de sezon și băuturi tematice, reunite sub genericul unor „licori vrăjite”.

Masterclass de mujdei cu Ciprian Muntele și concurs de curățat usturoi

Unul dintre punctele de atracție ale weekendului este masterclassul susținut de Ciprian Muntele, unde publicul va descoperi secretele diverselor tipuri de mujdeiuri și modul în care usturoiul poate transforma radical gustul unei mese:

„Usturoiul românesc ne dă un motiv foarte bun să vorbim despre gustul produselor românești și despre oamenii care le cultivă. Iar mujdeiul e mult mai mult decât ceva pus lângă pește sau friptură: fiecare casă are proporțiile ei, fiecare zonă are variantele ei și fiecare om are o părere foarte hotărâtă despre cum se face. Prin multiplele tipuri de mujdeiuri vrem să arătăm câtă diversitate poate încăpea într-un preparat aparent atât de simplu și cât de adânc sunt înrădăcinate mâncărurile usturoiate în bucătăria noastră”, explică Ciprian Muntele.

Concursuri și activități pentru vizitatori:

Întreceri la curățat usturoi: Sâmbătă și duminică, de la orele 15:00 și 17:00.

Concurs de costume de Halloween: Cu premii puse la dispoziție de Ciorbărie.

Piața de toamnă: Producători locali cu legume și produse tradiționale de sezon.

Cinematograf tematic: Proiecția filmului „Usturoi”.

Miza pe termen lung: Ciorba românească, brand de țară

„Zilele Usturoiului” se înscriu într-o serie mai amplă de inițiative prin care Ciorbărie promovează identitatea culinară locală. Printre reperele anterioare se numără întâlnirea „Șuete culinare la Ciorbărie • Tocane grozave” (iunie 2026, cu Mircea Groza și Cosmin Dragomir), dar și celebrarea Zilei Naționale a Ciorbei (inițiativă lansată în 2023 și marcată în 2026 între 25 și 27 septembrie).

Aportul cercetătorilor gastronomici este esențial în acest demers, invitatul constant al evenimentelor fiind Mircea Groza, autorul volumului „Zămuri, supe, zupe și năcreli”, care pregătește o nouă lucrare dedicată mâncărurilor scăzute: „Tocană, topală, incingală, popârcă, pâcă și libuț”.