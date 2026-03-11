VIDEO | Excesele, de orice fel, nu pot aduce nimic bun, iar în nutriție, cu atât mai mult / Psihologul Raluca Chișcu: „Noi, ca părinți, avem mai degrabă responsabilitatea să ne protejăm copiii și să-i învățăm să fie mulțumiți cu corpul pe care-l au, învățând în același timp să aibă grijă de ei”

11 mart. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Problemele de nutriție sunt din ce în ce mai frecvente și apar tot mai mulți copii, tineri sau adulți cu probleme de greutate. Psihologul Raluca Chișcu, psihoterapeut specialist în tulburările de comportament alimentar, a explicat la emisiunea Fântâna de sănătate realizată la G4Food de Tania Fântână, că părinții au un rol important în educația alimentară și că, cel mai adesea, copiii își vor forma obiceiurile alimentare în funcție de ce se consumă în mod obișnuit la masă în familie.

„Cu cât vorbim mai mult despre mâncare – vezi că ți-a apăru burtică – nu reușim să transmitem ce trebuie și copilul. Poate avea șanse să cadă într-o tulburare de anorexie. Pentru că, de fapt, ar trebui să învețe să pună mai degrabă accentul pe a dezvolta un comportament sănătos și nu neapărat pe greutate sau formă corporală. Deci, pe de o parte, oricum, presiunea va veni din partea societății legat de corpul ideal. Ori cred că noi, ca părinți, avem mai degrabă responsabilitatea să ne protejăm copiii și să-i învățăm să fie mulțumiți și satisfăcuți cu corpul pe care-l au, învățând în același timp să aibă grijă de ei.

Adică, în momentul în care îți valorizezi cu adevărat corpul pentru ceea ce poate să facă, și tendința de a avea mai multă grijă de el e mai mare. Asta cred că trebuie învățați copiii: să dezvolte comportamente sănătoase, să aibă mese regulate, să mănânce și fructe și legume, și tot ce este diversific într-un mod flexibil”, a explicat ea. Totuși, echilibrul este necesar în toate. „Asta nu înseamnă că nu poate să mănânce cu prieteni la McDonald’s uneori”, a  completat ea.

Exemplul personal, cea mai bună lecție

„De fapt, cu cât legăm mai mult aceste comportamente de greutate și formă, cu atât copilul mai degrabă va avea tendința să nu le facă. Uneori îmi povestesc tineri adolescenți despre faptul că la ora de sport profesorul l-a zis a mai mișcă-te și tu, că ai fundul mare sau uite ce burtă ai făcut. Copilul respectiv sigur că nu-și va mai dori să mai meargă la următoarea oră de sport. Dar dacă-l încurajezi și spui: uite ce forță ai, uite ce bine știi să arunci cu mingea – cu atât mai mult îi crești dorința de a face activitate fizică într-un mod sănătos, care în care își valorizează abilitățile pe care le are”, mai arată ea.

VIDEO | Fântâna de sănătate | Raluca Maria Popa (nutriționist): „Mâncatul emoțional la copii este normal, dar contează cum îl gestionăm”
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară
VIDEO | Rețetele Juanitei | Baclava de casă, se face rapid și nici nu e așa de dulce ca cea din comerț/ Poți pune sirop după gust și fistic adevărat
VIDEO | Oricât ai ști despre trufele negre e posibil să nu fie adevărat/ Producător: Dacă la restaurant nu-ți rade trufa în față, cel mai probabil e ceva cu aromă de trufă, nu produsul autentic
VIDEO | Răsadurile pentru grădină, mai scumpe în acest an. Unii români aleg semințele pentru a reduce cheltuielile
