România are chefi cunoscuți internațional și o scenă de fine dining tot mai vizibilă, dar nu figurează încă în Ghidul Michelin. Întrebarea dacă piața locală este pregătită pentru evaluarea celebrului ghid a fost adresată lui Alex Petricean, bucătar premiat, cu experiență în restaurante cu stele Michelin din afara țării, conform Economedia.

Chef Alex Petricean, fondator al restaurantului NOUA din București, a lucrat de-a lungul carierei în restaurante de top din Danemarca, Suedia și America de Sud. Acesta spune că România este pregătită pentru intrarea în vizorul Michelin, însă subliniază că inițiativa nu poate veni din mediul privat, ci trebuie asumată la nivel guvernamental.

„Nu pot să vin eu să aduc stele Michelin în România. Eu pot să fiu un vector. Dar trebuie să mai existe și alți colegi și, slavă domnului, chiar sunt. Numai că întregul demers trebuie făcut la nivel guvernamental. E un parteneriat care se face cu statul: Michelin – cu statul X, adică statul român.”

Potrivit lui Petricean, Michelin nu intră pe o piață prin colaborări punctuale cu firme private, ci prin parteneriate stabile cu autoritățile publice, tocmai pentru a asigura continuitatea proiectului.

„Pentru că Michelin este ca un birou turistic. Ei nu vor să aibă un parteneriat cu o firmă privată, care se poate ca la anul să nu mai fie, să zicem așa. Nu. Ei nu au ieșit din nicio piață în care au intrat, tocmai datorită faptului că încheie acest parteneriat bilateral, în care ambele părți au atâtea de câștigat. Pentru că Michelin nu vine cu niște vise deșarte. Sunt niște cifre care ajută foarte mult la dezvoltarea țărilor.”

