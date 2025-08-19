Un fel de război silențios se desfășoară în aceste zile fierbinți între proprietarii de restaurante și clienți în Italia. Proprietarii sunt acuzați că încarcă în mod nejustificat nota de plată. De partea cealaltă, unii mănâncă și se fac nevăzuți înainte să plătească.

Într-un interviu pentru Corriere della Sera, un cunoscut pizzaiolo napoletan, Errico Porzio, proprietar a 18 localuri în toată Italia, semnalează că acest fenomen este în creștere. „Îmi se întâmplă de cel puțin cinci ori pe lună, aproape mereu sunt gesturi premeditate. Nu sunt persoane aflate în dificultate, ci oameni care o fac pe șmecherii, a declarat acesta.

Porzio descrie și modul lor de operare: intră, comandă mâncare și băutură fără limită, apoi profită de momentele când localul e aglomerat și fug fără să plătească. „Am verificat imaginile camerelor video: se vede clar că intră cu intenția de a fugi”, explică Porzio.

Fenomenul apare în special la final de săptămână, iar responsabilitatea, spune Porzio, aparține exclusiv celor care comit gestul: „Nu accept ca personalul să plătească din buzunar nota neachitată. Ei servesc la mese, nu trebuie să alerge după hoți”.

Un episod recent de acest gen a avut loc în timpul petrecerii ocazionate de sărbătoarea ultimului scudetto câștigat de clubul de fotbal de la Napoli. Atunci, șase tineri francezi au fugit fără să plătească, ei au fost apoi identificați de către proprietarii localului și puși să aleagă: ori plătesc, ori vor fi dați pe mâna poliției. Au ales prima variantă.

În contextul discuțiilor despre „prețurile exagerate” din restaurante, Porzio admite că există și tendința de a ridica artificial costul mediu al unei mese: „Pentru mine, o pizza Margherita nu ar trebui să depășească 8 euro”, spune el.

Toate „suplimentele” de pe o notă de plată

Un astfel de episod de a umfla nejustificat nota de plată a fost semnalat foarte recent de un editor al publicației gastronomice Italia a tavola. Acesta a povestit cum un grup de 8 persoane a rezervat o masă într-o pizzerie și la final s-a trezit cu o notă de plată ca și cum ar fi fost 12 persoane la masă, nu 8.

Nota a venit cu o serie de suplimente, pe care autorul le-a descris pe un ton de ironie tristă, după cum urmează:

-supliment pentru masa mare pătrată, considerată specială, care presupune un consum mai mare de timp pentru a fi aranjată

-coperto pentru 12 persoane: am ocupat două scaune de la masa vecină cu un pulover și o bluză așezate pe ele, împiedicând „vânzarea” acelei mese

-supliment de toaletă: doi dintre noi au mers la baie de două ori, consumând mai multă apă și săpun decât era prevăzut

-supliment pentru pizza bine coaptă: consum mai mare de lemne și de fosfor din partea celui care a copt-o, acordându-i mai multă atenție

-supliment pentru ulei: trei picături în plus

-supliment pahar: pentru a gusta vinul Lambrusco de către cineva care comandase bere

-supliment linguriță: pentru a gusta desertul celui de alături

-supliment pentru lichiorul digestiv la final: sticla era depozitată în cămară, fapt ce a necesitat aprinderea luminii