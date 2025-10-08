Despre unt, cu bune și rele. Tania Fântână, nutriționist: „Untul este net superior margarinei, cu condiția să fie consumat cu moderație”

Și pentru că vremea de afară ne îndeamnă parcă să mâncăm tot mai mult sau cel puțin mai consistent, m-am gândit că untul ar fi un subiect bun de discuție astăzi.

Știu că untul nu are neapărat cea mai bună reputație, mulți medici interzicându-l pe motiv că face parte din categoria grăsimilor animale — cele care contribuie la creșterea colesterolului rău. Dar eu cred că o privire mai de ansamblu asupra dietei ne poate ajuta mai mult să luăm deciziile potrivite în bucătărie.

Unt versus margarină: ce alegem?

Deși ambele au același rol culinar, diferența de calitate nutrițională este mare:

Untul se obține natural, din smântână fermentată sau nefermentată, prin batere. Conține grăsimi saturate, dar și vitamine liposolubile (A, D, E, K).

Margarina este un produs industrial, făcut din uleiuri vegetale hidrogenate sau interesterificate, procese ce pot genera grăsimi trans, dăunătoare inimii și vaselor de sânge.

Așadar, untul este net superior margarinei, cu condiția să fie consumat cu moderație. În cazul acestor produse nu se aplică regula provenienței materiei prime: nu ne mai gândim că untul face parte din categoria „grăsimilor rele”, întrucât știm să îl consumăm cumpătat.

Ce conține și câte calorii are?

100 g de unt aduc în jur de 720 kcal, dintre care peste 80% sunt grăsimi.

Porția recomandată zilnic: 10–15 g (aprox. o linguriță) — suficientă pentru a da gust și sațietate.

În comerț există și pachete mici, gata porționate, ca cele de la restaurant. Le putem alege dacă știm că ne scapă cuțitul atunci când tăiem direct din pachetul mare.

Pe lângă grăsimi, untul oferă:

vitamina A – pentru piele, ochi și imunitate,

vitamina D – utilă mai ales toamna, când expunerea la soare scade,

acid butiric – un compus cu efect antiinflamator asupra mucoasei intestinale.

Cum folosim untul la gătit?

-Este un excelent ingredient pentru a găti legume mai puțin gustoase de sine stătător, precum broccoli, conopida, morcovii baby sau ciupercile.

-Untul clarifiat (ghee) este ideal, având un punct de ardere mai mare decât untul obișnuit.

-Poți combina jumătate unt + jumătate ulei de măsline pentru a obține atât aromă, cât și stabilitate termică.

-Evită prăjirea îndelungată: untul se arde ușor și devine amar. Legumele sunt oricum mai bune puțin „al dente”.

Este un aliment bun toamna?

Da. Toamna avem nevoie de energie, grăsimi de calitate și vitamine liposolubile.

Untul ajută organismul să absoarbă mai bine antioxidanții din legume (de exemplu, carotenoizii din morcovi, dovleac sau ardei).

Două idei simple de tartine pentru micul dejun

1. Tartină cu unt, avocado și ou fiert moale

1 felie de pâine integrală prăjită

1 linguriță de unt

½ avocado pasat cu puțină lămâie

1 ou fiert moale

sare, piper, o mână de frunze de salată sau o legumă cu gust

2. Tartină dulce cu unt, brânză de vaci și miere

1 felie de pâine cu semințe

1 linguriță de unt moale

2 linguri de brânză de vaci

1 linguriță de miere crudă

Niciun aliment nu trebuie privit ca fundamental și definitiv „rău” sau „bun”. Toate au anumite limite pentru a fi folosite sănătos de către noi. Nu dați verdicte finale unor alimente naturale, prezente în alimentația noastră de mii de ani, precum untul — un aliment care aduce gust și sațietate.