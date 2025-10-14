De ce nu slăbești, deși ai eliminat carbohidrații aproape în totalitate / Explicațiile specialiștilor despre dietele „low-carb”

Reducerea consumului de carbohidrați rafinați poate contribui la pierderea în greutate, dar nu este o soluție universală. Bethan Crouse, nutriționist la Universitatea Loughborough, spune că să tai complet carbohidrații din dietă – adică eliminarea alimentelor precum pâinea, cerealele, cartofii sau dulciurile – nu este o recomandare pe care ar face-o sportivilor cu care lucrează, conform The Guardian.

„Reducerea aportului de carbohidrați poate fi benefică pentru pierderea în greutate, dacă reușim să controlăm totalul energiei consumate”, explică ea.

Scăderea în greutate depinde de balanța energetică. Adică atunci când organismul arde mai multe calorii decât primește. Există mai multe moduri de a crea acest deficit. Prin exerciții fizice, prin reducerea porțiilor sau prin alegerea unor alimente mai puțin calorice.

„Reducerea carbohidraților poate fi o metodă eficientă, dar nu pentru că aceștia ar fi „cei care îngrașă”. Ci pentru că alți macronutrienți, precum proteinele, grăsimile și fibrele, oferă o senzație mai durabilă de sațietate”, explică Crouse.

De ce carbohidrații rafinați sunt problema

Carbohidrații rafinați – cum sunt pâinea albă, dulciurile sau pastele din făină procesată – se digeră rapid și oferă o energie de scurtă durată. Pot fi utili înainte de un antrenament intens, dar nu ar trebui să reprezinte baza alimentației zilnice.

„Recomand carbohidrații bogați în fibre, cum ar fi orezul brun sau pâinea integrală”, spune Crouse. Aceștia eliberează energia lent și mențin senzația de sațietate mai mult timp.

Specialista adaugă că o masă echilibrată, bogată în proteine, legume și grăsimi sănătoase este „cea mai bună investiție a caloriilor zilnice”. „Te vei simți mult mai bine dacă alegi mese echilibrate, cu proteine de calitate, legume și grăsimi sănătoase. Este o investiție mai bună pentru energia ta și pentru starea generală”, subliniază Crouse.

Când este indicată reducerea carbohidraților

Potrivit nutriționistei, sportivii și persoanele active ar trebui să consume mai mulți carbohidrați în zilele de antrenament. „Aceștia reduc riscul de accidentări și de îmbolnăvire, și sprijină adaptarea organismului la efort”, spune ea.

În zilele de odihnă sau de activitate redusă, aportul de carbohidrați poate fi scăzut, pentru a evita un surplus caloric. Totuși, alimentația trebuie să includă în continuare suficiente proteine – esențiale pentru refacerea musculară – și o varietate de fructe și legume, surse de vitamine, fibre și antioxidanți.

Eliminarea completă a carbohidraților nu este o soluție sustenabilă. O dietă echilibrată, care favorizează proteinele, fibrele și grăsimile bune, dar limitează carbohidrații rafinați, este o cale mai sănătoasă și mai eficientă pentru controlul greutății.

„Reducerea, nu excluderea, este cheia”, afirmă Bethan Crouse. „Este vorba despre a consuma calorii cu înțelepciune, alegând alimente care îți oferă energie, sațietate și sănătate pe termen lung.”