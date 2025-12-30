Tradiția spune că pentru a porni în Noul An cu norocul de partea ta trebuie să mănânci, la miezul nopții de Revelion, 12 boabe de struguri.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Originară din Spania, tradiția de a mânca struguri la miezul nopții, de Revelion, se crede că aduce noroc și prosperitate în noul an. Potrivit allrecipes.com, tradiția este cunoscută sub numele de „Las doce uvas de la suerte”, sau „Cele douăsprezece boabe de struguri ale norocului”, iar fiecare dintre cele 12 boabe reprezintă o lună a noului an.

Obiceiul boabelor de struguri datează din 1800

Obiceiul mâncatului boabelor de struguri în noaptea de Revelion datează de la sfârșitul anilor 1800, dar a devenit popular la începutul anilor 1900, când fermierii din zona Alicante au avut o recoltă excesivă și aveau nevoie de o metodă de a crește vânzările de struguri.

12 boabe de struguri, mâncate în ultimele secunde din vechiul an, aduc noroc

Conform tradiției, trebuie să mănânci strugurii unul câte unul, la fiecare bătaie a ceasului (ceea ce, sincer, pare destul de dificil). Dacă reușești să mănânci toate cele 12 boabe în ultimele secunde din vechiul an, vei avea parte de noroc, succes și energie pozitivă în noul an. De multe ori, strugurii sunt serviți înșirați pe o frigăruie, pentru a fi mai ușor de mâncat, iar dacă îi consumi acasă sau la adunări mari (precum Puerta del Sol din Madrid sau Times Square din New York) depinde în totalitate de tine.

Ce soi tradițional de struguri este ideal

Dacă vrei să duci superstiția la extrem, există și un tip „corect” de struguri pentru acest ritual. Strugurii Aledo sunt un soi tradițional spaniol, protejat de denumirea de origine a țării, și sunt înveliți în pungi de hârtie în timpul coacerii, pentru a dezvolta boabe foarte dulci, palide și cu o coajă subțire. În Spania, poți găsi chiar și conserve cu 12 „struguri norocoși”, vândute în supermarketuri, deja curățați de coajă și sâmburi, gata de mâncat.

Direcția norocului depinde de dorința ta

Unii cred că ritualul mâncatului strugurilor este legat de găsirea iubirii în noul an, dar aceasta este doar una dintre interpretări. Mai degrabă, direcția norocului depinde de intențiile pe care le ai atunci când mănânci fiecare boabă de strugure – fie că este vorba despre bani, sănătate sau viața amoroasă. Această practică superstițioasă se spune, de asemenea, că alungă spiritele rele și energia negativă.

Unii mănâncă strugurii stând sub masa

Trebuie să îi mănânci sub masă, așa cum spun unii utilizatori de pe TikTok? Nu, nu este necesar. Sigur, există variații, în funcție de regiune, în privința modului exact de a mânca strugurii, dar se pare că acest „adaos” este mai degrabă un trend de pe rețelele sociale, decât o practică istorică autentică.

Boabele de struguri, o distracție aducătoare de noroc

Așadar, fie că alegi să crezi sau nu în rezultate, această tradiție festivă este o modalitate distractivă de a sărbători trecerea în Noul An, alături de prieteni și familie. Așadar, nu uita să treci strugurii pe lista ta de cumpărături în ultimele zile ale acestui an. Până la urmă, nu există o modalitate mai bună de a întâmpina Noul An, decât cu mâncare bună și puțin noroc.