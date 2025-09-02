De ce dispar restaurantele vegane sau introduc carne în meniu / Valul vegan se lovește de realități dure

Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile. Altele, pentru a rezista, reintroduc carnea în meniu, scrie The Guardian. Fenomenul stârnește dezbateri aprinse, pe fondul unor schimbări culturale și al unei industrii a ospitalității aflate în impas.

Când Unity Diner din Londra a anunțat închiderea la final de 2024, reacția clienților a depășit așteptările. Unii au venit să plângă și să îmbrățișeze personalul. Localul nonprofit era un simbol pentru comunitatea vegană, servind preparate inovatoare precum friptura vegetală printată 3D și „tofish”, pește din tofu.

Cofondatorul Andy Crumpton povestește că sprijinul primit a fost copleșitor. Deși părea o decizie definitivă, mesajele de susținere și o lună de Veganuary extrem de profitabilă au salvat afacerea. Unity Diner s-a redeschis în primăvara lui 2025, însă rămâne fragil financiar.

O listă tot mai lungă de dispariții

Pe lângă Unity, multe alte localuri vegane au dispărut: Rudy’s Vegan Diner, Halo Burger, Neat Burger, dar și Glasvegan din Glasgow sau Veggie Republic din Liverpool. Fiecare închidere a lăsat în urmă clienți dezamăgiți și spații goale în peisajul urban.

Un caz dureros a fost The Vurger Co, fondat în 2016. Părea o poveste de succes: patru restaurante, un volum de rețete publicate, produse vândute în supermarketuri. După pandemie, însă, costurile au explodat. În 2024, fondatoarea Rachel Hugh a anunțat închiderea definitivă.

Presiunea crizei economice

Între ianuarie și martie 2025, Marea Britanie a pierdut săptămânal circa 20 de restaurante, puburi și hoteluri. Creșterea costurilor și a facturilor la energie a lovit puternic sectorul. În multe cazuri, restaurantele vegane au fost mai vulnerabile decât cele omnivore.

Hugh povestește că ingredientele ajunseseră uneori mai ieftine în supermarket decât la distribuitorii profesioniști. Grillurile erau oprite în perioadele mai liniștite pentru a reduce consumul de energie. Totul a devenit nesustenabil.

În paralel cu problemele economice, restaurantele vegane se confruntă cu o altă provocare: percepția publicului. Pe rețelele sociale circulă dezinformări despre alimentația vegetală. Mulți consideră produsele ultraprocesate nesănătoase sau cred că dieta vegană nu oferă suficiente proteine.

Clare Every, influenceriță și autoare a blogului The Little London Vegan, spune că imaginea contează enorm. Pentru mulți, veganismul rămâne „prea restrictiv” sau „nesănătos”, deși studiile arată contrariul.

O tendință nouă: fuziunea și diversificarea

Chiar și în acest context dificil, unele localuri vegane găsesc soluții. Restaurante asiatice cu tradiție în integrarea proteinelor vegetale – precum Tofu Vegan sau Mali Vegan Thai – se bucură de succes.

Totodată, restaurantele omnivore au început să includă mai multe opțiuni vegane. Acest lucru îi face pe clienți să prefere localurile mixte, mai ales când bugetele sunt limitate. Într-o piață sensibilă la preț, un burger vegan de la McDonald’s poate fi un rival serios pentru un local independent.

Pentru vegani, restaurantele nu sunt doar spații de luat masa. Sunt locuri de apartenență, cu valoare simbolică. De aceea, închiderea unui local este resimțită ca pierderea unui membru al comunității.

„Mesajul pe care l-am primit după închiderea Vurger a fost mereu același: ați contat”, spune Hugh. Iar pentru Crumpton, revenirea Unity Diner a fost posibilă doar datorită acestui spirit de solidaritate.

Între speranță și realitate

Deși numărul veganilor crește, restaurantele dedicate întâmpină obstacole uriașe. Statisticile arată peste 2 milioane de britanici cu alimentație bazată pe plante și un record de 25,8 milioane de participanți la Veganuary la nivel global în 2025.

Dar realitatea rămâne dură. „Nu cred că facem profit, dar măcar nu pierdem bani”, spune Crumpton. Într-o industrie marcată de incertitudine, supraviețuirea este deja o victorie.